Festuris muda formato do espaço LGBT para a edição deste ano

Remodelado, o espaço ganha nova localização na feira e sistema de agendamentos de reuniões

O espaço LGBT que faz parte do grupo segmentados que participam do Festuris Gramado vem com mudanças este ano. Tanto, que a direção do evento aposta em mudanças para potencializar negócios e o networking entre os expositores e os agentes e profissionais compradores da feira que será realizada de 9 a 12 de novembro, em Gramado, na serra gaúcha.

A localização passa a ser central na feira, em formato de ilha, com novo design. Assim, mais arrojado e com os expositores distribuídos em mesas de trabalho e não mais com balcões, a modernização ocorre de forma estratégica. Com apoio da IGLTA (International Gays and Lesbian Tourism Association) será implantado neste espaço o sistema buyers club de agendamento. O que facilita a geração de negócios para expositores e participantes.

“O FESTURIS foi vanguardista ao trabalhar para fomentar este nicho de mercado desde a criação do espaço em 2009. Estas mudanças fazem parte do aperfeiçoamento da feira e potencialização de algumas características que temos como o foco na geração de negócios”, destaca Eduardo Zorzanello, CEO do Festuris. O Espaço LGBT já está com mais de 50% das mesas comercializadas. Entre os expositores já estão confirmados a Pousada Bernúncia, Uruguay, Gay Games, ABRAT GLS e Revista Via G.

Espaço LGBT no Festuris

A Feira foi pioneira ao abrir espaço para o mercado Gay Friendly no Brasil. A criação do Espaço LGBT foi um marco e vem fomentando este nicho de mercado ao receber anualmente destinos e expositores que trabalham diretamente com este público. De acordo com a IGLTA, o mercado de viagens gays e lésbicas movimenta US$54 bilhões anuais, uma prova de que todo investimento neste segmento turístico é muito válido.

Estes dados reforçam o potencial e a força desse importante nicho de mercado para o setor, para tanto o Festuris Gramado também direciona os seus holofotes para esse segmento. Ao participar deste espaço, na feira em 2017, o expositor entrará em contato direto com os agentes de viagem interessados em comercializar pacotes e os destinos, além de receber a visita qualificada de empresários e executivos com poder de decisão. A plataforma de agendamento da feira, o Buyers Club, é outra opção que potencializa reuniões entre compradores e expositores, gerando negócios instantâneos.

Da redação: Flávio Prestes /Assessoria de imprensa/Festuris