Credenciamento gratuito para agentes de viagens encerra no dia 30 deste mês

A feira que acontece de 9 a 12 de novembro já conta com mais de mil inscritos

Agentes de viagem que ainda não fizeram suas inscrições têm prazo para se inscreverem para participar da 29ª edição do Festuris gratuitamente até a próxima sexta-feira, dia 30 de junho. Se você ainda não fez a sua, clique aqui e faça já a sua inscrição.

A partir de 1º de julho, os profissionais poderão realizar sua inscrição para a feira se inscrevendo na categoria trade. Até o dia 31 de agosto, existe a cobrança de uma taxa de R$ 190,00. Estudantes também podem se credenciar, até dia 31 de agosto, pagando uma taxa de R$ 155,00.

Com mais de mil inscritos até o início de junho, o número de inscrições deve aumentar significativamente nos próximos meses, com a proximidade do evento que ocorre de 9 a 12 de novembro de 2017. “Nós esperamos para edição superar os mais de 8 mil compradores da edição anterior”, destaca o diretor da feira Eduardo Zorzanello.

“Com as mudanças no formato de alguns espaços como Mice, LGBT e aumento do Luxury, além do foco total no agendamento de reuniões entre expositores e compradores, temos certeza que a feira se torna ainda mais profissional e proveitosa para todos os participantes que a visitam com a intenção de potencializar bons negócios”, salienta a diretora Marta Rossi.

Da redação: Flávio Prestes/Assessoria imprensa Festuris