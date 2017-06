Segurança Pública inaugura Centro Administrativo próprio em agosto

O complexo da SSP está localizado na Avenida Ivo Silveira em Capoeiras, será inaugurado no início de agosto

O Centro Administrativo da Secretaria de Estado da Segurança Pública que fica em Florianópolis será inaugurado dia 8 de agosto. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira, 13, durante reunião do secretário de Segurança Pública, César Augusto Grubba, com diretores e gerentes da SSP. Uma comissão, presidida pelo coronel Rogério Martins, é responsável pela organização do evento.

Para o secretário Grubba esta é uma obra para o futuro. Ele lembra que desde 1941, quando foi criada a Secretaria de Negócios da Segurança, a SSP nunca ocupou um espaço próprio, sempre funcionando em prédio alugado. “É uma obra esperada por décadas.Trata-se de um dos maiores investimentos realizados em Santa Catarina na área da Segurança Pública”, destaca o secretário. O prédio foi construído numa área de 30 mil metros quadrados localizada na Avenida Governador Ivo Silveira, em Capoeiras.

Os investimentos na nova sede somam R$ 89 milhões, sendo R$ 65 milhões recursos do Pacto por Santa Catarina e R$ 24 milhões verba própria da Secretaria da Segurança Pública. Com a ocupação do novo espaço, o Governo do Estado fará uma economia anual de R$ 2,8 milhões, valor hoje pago aos aluguéis das salas ocupadas pela SSP em 19 pontos da cidade.

Para o secretário o valor do investimento estará pago em no máximo oito anos, além de a SSP sair da condição de inquilina para proprietária. Desde a década de 80 está é a quinta mudança organizada pela SSP, que já teve como sede o prédio do atual 4º Batalhão da Polícia Militar, na rua Nereu Ramos; na rua Esteves Júnior (atual prédio da Justiça Eleitoral), Avenida Mauro Ramos e a última na rua Artista Bittencourt.

São três torres, que serão ocupadas pelas Instituições que formam o Sistema de Segurança Pública. No bloco A funcionam Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar; no B – Instituto Geral de Perícias (IGP), Polícia Civil e Detran, e no Bloco C as diretorias e gerências daSSP. O Centro Administrativo tem 359 vagas para automóveis, 38 para motocicletas e conta com auditório com 150 lugares e heliponto.

Da redação: João Carlos Mendonça/SSP