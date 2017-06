Prefeito autoriza chamamento de mais 23 médicos para saúde

Com a chamada desses profissionais, o município atende a falta de médicos no atendimento primário

A Prefeitura de Florianópolis começa, nesta semana, a chamar 23 médicos concursados para cobrir as unidades que estavam com falta de profissionais desde o ano passado, quando começou a crise financeira do município. Entre os profissionais, estão 14 médicos de Família e Comunidade, que irão atuar nos centros de saúde, 2 pediatras e 2 clínicos gerais para as unidades de pronto-atendimento (UPAs Norte e Sul) e 5 psiquiatras para os Centros de Assistência Psicossocial (CAPs).

Com a chamada desses profissionais, o município atende grande parte da demanda desfalque do quadro de médicos na Atenção Primária, ajudando na retomada da cobertura das equipes de saúde da família. Isso representa cerca de 6 mil atendimentos a mais por mês na rede. Além disso, os pediatras e clínicos completarão os plantões nas UPAs do município. Vale ressaltar que os profissionais chamados têm prazo legal para iniciar o trabalho daqui a dois meses ou mais e que, por isso, as unidades começarão aos poucos a ter seus quadros completos.

A medida, autorizada pelo prefeito Gean Loureiro, priorizando a área da Saúde, une-se ao esforço iniciado neste mês de determinar que médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e dentistas que atuam na gestão da Secretaria de Saúde cumpram parte da carga horária no atendimento à população, numa forma de amenizar as faltas no quadro funcional. Também é uma forma de aproximar as decisões tomadas no nível central da realidade dos profissionais nas unidades de saúde. “Estamos enfrentando uma crise financeira sem precedentes na Prefeitura, o que não nos permite contratar todos os profissionais que precisamos. Vamos iniciar pela saúde, que é uma prioridade e que se trata de reposição de profissionais que saíram no último ano”, explicou o prefeito.

Os Centros de saúde que irão receber os novos médicos são o da Agronômica, Monte Serrat, Prainha, Capoeiras, Monte Cristo, Coloninha, Sapé, Vila Aparecida, Jardim Atlântico, Rio Vermelho, Ingleses, Morro das Pedras e Alto Ribeirão.

Da redação: Assessoria imprensa/PMF