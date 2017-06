Pescadores de Ingleses capturam mais de 5 mil tainhas na manhã deste sábado

Os lanços foram realizados mo meio da praia dos Ingleses e atraíram um grande público

Lanços de tainha movimentaram a praia dos Ingleses na manhã deste sábado. Por volta das 10h30, iniciou o cerco no meio da praia, onde quatro redes foram para água para capturar as tainhas que resolveram aparecer novamente aqui nos Ingleses.

De acordo com o pescador André Santos, as quatro redes conseguiram puxar para a areia cerca de 5 mil tainhas que fizeram a alegria de pescadores e do público que compareceu em grande número para presenciar os lanços. “Pelo o que presenciei tinha mais gente do que passeata de movimento político”, disse um pescador em uma rede social.

Informações do grupo Pesca da Tainha no WhatsApp, REM muito peixe para encostar aqui nas praias do norte da Ilha se o tempo continuar assim. Segundo o pescador Paulino Amorim, tem uma malha de peixe próximo ao canto sul da praia dos Ingleses, estimada em mais de 40 mil tainhas que estão fora do alcance das redes de praia. “Resta ficar na torcida para que esse peixe encoste mais na praia para que as redes possam capturar e trazer para a areia”, disse ele.

Para quem gosta de participar e apreciar os lanços de praia, o final de semana promete ser movimentado. É só ir para a praia, ficar na torcida, ajudar a puxar a rede e quem sabe trazer para casa uma tainha para saborear.

Da redação