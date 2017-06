Acusado de golpe na venda de apartamentos nos Ingleses é preso em São Paulo

Diego Rodrigues Veras foi preso em um condomínio de luxo na cidade de Cotia, na grande São Paulo

Uma boa notícia para quem foi enganado pelo construtor Diego Rodrigues Veras, de 28 anos, suspeito de ter aplicado um golpe aqui nos Ingleses vendendo apartamentos para mais de uma pessoa entre os anos de 2015 e 2016, onde cerca de 100 pessoas foram enganadas pelo estelionatários.

Diego se apresentava como sócio de condomínios em construção nos Ingleses e comercializava os imóveis. Só que antes dos apartamentos ficarem prontos, ele sumiu deixando as obras inacabadas e compradores no prejuízo.

O estelionatário foi preso pela Polícia Civil de São Paulo, em um condomínio de luxo no município de Cotia. Veras estava acompanhado de Pedro Almeida, de 29 anos. De acordo com os policiais, os dois serão acusados de associação para o tráfico de drogas e formação de organização criminosa.

Os acusados foram levados para a 1ª DP de Carapicuíba, pelo delegado Eron Alves da Silva, onde tiveram prisão temporária decretada até o dia 25 de junho. Diego teve ainda prisão preventiva cumprida pelo golpe praticado aqui no norte da Ilha. Ele deverá ser transferido para Florianópolis onde irá responder pelos crimes praticados por aqui.

Da redação