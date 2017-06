CDL de Florianópolis realiza dia de conscientização sobre a alta carga tributária do País

Motoristas pagaram gasolina comum a R$ 2,239 o litro em um posto na Costeira do Pirajubaé

A madrugada fria e chuvosa não impediu o DJ Brian Wolff de chegar à 0h50 e ser o primeiro da fila para abastecer o veículo com gasolina comum a R$ 2,239 no Posto Camarão, na Costeira do Pirajubaé. Para ele, o preço motivou-o a chegar tão cedo. “Não é comum ter uma promoção como essa. É importante que todos saibam o quanto pagamos de impostos e essa ação mostra bem o quanto o governo arrecada”, parabenizou Wolff.

A campanha que baixou o preço da gasolina comum (36%), do óleo sintético e semissintético (36%) e dos grelhados especiais (32%), faz parte do Dia da Liberdade de Impostos (DLI), uma ação nacional que a CDL de Florianópolis realizou na Capital para conscientizar a população sobre a alta carga tributária arrecadada no país.

No posto de combustível, o evento comercializou dois mil litros de gasolina comum, beneficiando 100 motoristas que abasteceram 22 litros de gasolina e pagaram R$ 50,00. A economia foi de R$ 28,14. O militar Joel Rosa chegou às 5h30 e esperou mais de 1h30 para abastecer. Segundo ele, compensou muito. “O valor atraiu bastante, acordei às 5h para vir abastecer. É uma campanha que deveria acontecer mais vezes, nem todo mundo sabe o quanto pagamos de impostos, e é muito”, justificou.Andreza da Silva, supervisora de aeroporto, aproveitou que a troca de óleo entrou no DLI e pagou mais barato. “A troca do óleo é uma manutenção mais cara, deveria ser um valor mais justo, mas com a quantidade de impostos encarece muito”, pontuou.

Sucesso! É como Lurran de Souza, coordenador-geral da CDL Jovem de Florianópolis define o DLI. “A motivação para muitos que estavam aguardando na fila não era apenas economizar, mas chamar atenção para a causa. O Brasil é um dos países que mais arrecada impostos e o que menos devolve em recursos para o bem-estar social da população”, afirmou.

Ao longo desta quinta-feira (01), o restaurante Montana Grill do Beiramar Shopping, permanece com a ação sem impostos até as 22h, ou enquanto durarem os estoques, comercializando dois grelhados especiais a R$ 27,13. A promoção contempla os pratos de mignon e picanha. Cada refeição acompanha duas fatias de carne e mais dois acompanhamentos como: arroz, feijão, farofa, fritas e polenta, que ficam à escolha do cliente. A conta pode ser paga em dinheiro ou cartão de crédito e débito.

Da redação: Miriam Morfin/Assessoria CDL