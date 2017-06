Lions Clube completa 100 anos e recebe homenagem da Assembleia

Plenário da Alesc ficou lotado durante a sessão especial pelos 100 anos do Lions Clube

O centenário mundial do Lions Club foi tema da sessão especial realizada no dia 30, pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no Plenário Deputado Osni Régis, em Florianópolis. Na solenidade, presidida pela deputada Dirce Heiderscheidt (PMDB), foram homenageados governadores, governadoras, companheiros e companheiras leão dos três distritos que o clube de serviço mantém em Santa Catarina.

A deputada Dirce, que foi proponente da homenagem, citou algumas das áreas de atuação dos Lions Clubes. São ações de combate à cegueira, com a distribuição de lentes e óculos, preservação do meio ambiente, combate à fome, ajuda a idosos e pessoas com deficiência, entre outras. Em Santa Catarina, a parlamentar destacou a atuação no socorro às vítimas de desastres naturais. “É um trabalho fundamental na vida da sociedade e nós de Santa Catarina só temos a agradecer”, disse a deputada. “São leões, guerreiros, valentes, que enfrentam os desafios com muita garra. É de pessoas assim que o mundo, o Brasil e Santa Catarina precisam”, afirmou.

A deputada Ana Paula Lima (PT) enalteceu a grandeza do Lions Clube, que conta com 50 mil distritos espalhados em 200 países e foi considerado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2007, como melhor organização não governamental (ONG) do mundo. A parlamentar lembrou também da atuação da entidade na promoção da paz mundial. “É desta forma que o Parlamento catarinense quer prestar essa homenagem a vocês, homens e mulheres, que muito fazem pelo nosso estado. Onde há um necessitado, sempre há um leão”, disse Ana Paula.

Ari Galera, presidente do distrito responsável pelo Lions na Região Sul, mostrou, em números, as ações desenvolvidas em Santa Catarina. São mais de 5 mil óculos doados, 10 mil equipamentos ortopédicos emprestados, toneladas de alimentos doados, além de projetos assistenciais para idosos e jovens e o Hospital dos Olhos, em construção na Grande Florianópolis. “Nosso trabalho é poder melhorar a qualidade de vida das pessoas mais vulneráveis da nossa comunidade”, afirmou. “A maior honra, o maior troféu que os voluntários podem receber é o reconhecimento, o sorriso e o abraço das pessoas que são beneficiadas”, concluiu.

A ex-diretora internacional Rosane Teresinha Jahnke fez um rápido retrospecto dos 100 anos do Lions. Lembrou da fundação do clube, nos Estados Unidos, por Melvin Jones, e de toda a sua expansão pelo mundo, até se transformar no maior clube de serviço de voluntariado. Emocionada, ela conclamou os sócios a prosseguirem com o trabalho desenvolvido pelo Lions. “Precisamos de parceiros importantes, que enxergam o futuro, que possam caminhar conosco de mãos juntas, para a consolidação do voluntariado”, disse.

O Lions Club foi criado em 1917, nos Estados Unidos. Em Santa Catarina, chegou em 1953, com a fundação do Lions Clube Itajaí Centro. Atualmente, o estado abriga três distritos do Lions, com 160 clubes e mais de 5,3 mil associados.

Da redação: Marcelo Espinoza/Agência AL