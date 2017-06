Projeto Embaixador Festuris é lançado em Santa Catarina

O lançamento do projeto ocorreu no dia 26, no hotel Sandri, na cidade de Itajaí

Criado em 2016, Pelos diretores da Feira Internacional de Turismo O projeto Embaixador Festuris, tem como objetivo provocar uma aproximação com os agentes de viagens, ganha um novo capítulo a partir de agora.

A ação, que no ano passado levou mais de 700 agentes de turismo do Rio Grande do Sul para a feira, foi ampliada para Santa Catarina. A diretora do Festuris, Marta Rossi, apresentou o projeto para cerca de dez executivos de algumas das principais empresas de turismo de Santa Catarina, e fez o convite para que passem a ser também representantes do Festuris durante o ano, levando o título de Embaixador Festuris.

O projeto foi lançado aqui no Estado, no dia 26, na cidade de Itajaí. Em uma conversa com os promotores de turismo catarinenses, Marta Rossi destacou a feira quer se aproximar cada vez mais dos profissionais de turismo e agentes de viagens de Santa Catarina. “Quando criamos o FESTURIS, há 29 anos, fizemos o evento para o agente, e continuamos apostando muito nestes profissionais”, afirmou ela.

O projeto

Com o objetivo de fomentar e incentivar a ida de agentes de viagens para a feira, principalmente do interior dos estados, o Festuris nomeia embaixadores que passam a ser os representantes da feira de negócios junto aos agentes de viagens, principalmente do interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Os embaixadores Festuris ganham selo, certificado e reconhecimento durante as ações promovidas pela organização. Durante o eventos, todos são homenageados e um representante de cada estado recebe o título de Embaixador Honorário do Festuris.

O Festuris Gramado – Feira Internacional de Turismo, que ocorre de 09 a 12 de novembro na Serra Gaúcha, já abriu seu credenciamento para agentes, trade e estudantes no mês de março. Em dois meses já são mais de mil inscritos, uma mostra do interesse que o evento gera aos profissionais do setor turístico nacional.

Inicialmente as inscrições são destinadas aos agentes de viagem (que podem garantir sua inscrição free até o dia 30 de junho) e profissionais do trade e estudantes que podem se inscrever com taxa reduzida até o dia 31 de maio. A inscrição antecipada pode ser feita pelo site: www.festurisgramado.com

Da redação: Flávio Prestes/Assessoria imprensa Festuris