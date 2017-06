Igor Amorelli chega em terceiro no Ironman Brasil e garante vaga para o mundial

Resultado garante catarinense em Kona, no Havaí, sede do mundial da categoria em outubro

Um domingo especial para o triatlo mundial em Florianópolis. Mesmo com chuva e tempo nublado o público catarinense compareceu em peso em Jurerê Internacional para assistir a melhor edição da história do Ironman Brasil. Primeiro com Igor Amorelli subindo ao pódio na terceira posição e garantindo a vaga para o mundial de Kona, para a alegria da torcida local que vibrou com a chegada do catarinense após pouco mais de 8h de prova. Já o britânico Tim Don, com uma performance incrível, estabeleceu a melhor marca do mundo na distância – 3.8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de corrida.

“Estou contente com o resultado, mas acho que o tempo podia ter sido um pouco melhor. O terceiro lugar em casa foi muito bom, pois me deu bons pontos no ranking para o mundial de Kona”, explicou Igor Amorelli logo após fechar a prova em Floripa.

Com a vaga para o mundial assegurada o catarinense agora priorizará provas mais curtas, de 70.3, de olho no principal evento do ano, em outubro, no Havaí. “Essa semana será um pouco mais leve, mas na próxima já voltaremos aos treinamentos. Vamos ver o que é possível ajustar. O foco para o segundo semestre será o Mundial e a partir de agora devo fazer algumas provas de 70.3”, comentou.

Com uma performance incrível, o britânico Tim Don estabeleceu a melhor marca do mundo para a distância Ironman, com 7h40min23seg, superando as 7h44min29seg de Lionel Sanders, feita em 2016, no Arizona (EUA). “Quando eu vi o tempo não consegui acreditar. A gente nunca pensa que vai quebrar o recorde mundial. Eu sabia que estava bem, mas não esperava que o tempo fosse esse”, comentou Tim Don.

Resultado – Ironman Brasil 2017

Tim Don (GBR) – 7h40min23seg* melhor marca do mundo

Kyle Buckingham (AFS) – 8h05min43seg

Igor Amorelli (BRA) – 8h06min58seg

Reinaldo Colucci (BRA) – 8h10min04seg

Thiago Vinhal (BRA) – 8h11min46seg

Da redação: Danilo Caboclo/Grupo Six