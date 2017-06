BNT Mercosul movimenta o mercado do turismo em sua 23ª edição

Feira deste ano registrou 6.236 participantes durante os dois dias de evento

Com um número de participantes que passou dos 6,2 mil participantes, Foi realizado nos dias 26 e 27 deste mês, a 23ª edição da BNT Mercosul, em Itajaí, Balneário Camboriú, e Beto Carrero World. A Feira de Negócios Turísticos, que figura entre as principais da América Latina no setor, foi marcada pelo sucesso do Business Center e o alto engajamento nas capacitações para agentes de viagens. Novamente realizado no Centreventos de Itajaí, o evento contou com 149 operadores, 45 grupos de Famturs, e profissionais vindos de 311 cidades, 23 estados e sete países: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Cuba e Espanha.

A Feira deste ano registrou 6.236 participantes durante os dois dias de programação, um crescimento de 5,9% em relação ao ano anterior. Geninho Goes, diretor da BNT Mercosul, credita o sucesso desta edição ao formato utilizado no evento, que beneficia todos os setores presentes na feira. “Nosso evento é organizado em três principais pilares: o Business Center, para prestadores de serviços e operadores, as Capacitações, para os agentes de viagem, e a própria Feira promocional – com ênfase no produto brasileiro, trazendo compradores, e pessoas que potencializam e multiplicam negócios”, enfatizou ele..

O principal objetivo da feira neste ano foi apresentar oportunidades para realização de contatos, além de possibilitar mais tempo para fechar negócios. Ocorreram também 20 eventos de capacitação durante a sexta-feira e o sábado, entre os quais estiveram presentes destinos como Cuba, Maranhão, Bahia, e também atrações locais como Beto Carrero World, Parque Unipraias, e Costa Verde e Mar. As capacitações ocorreram no Auditório do Centreventos, em Itajaí, e envolveram 1.636 profissionais de turismo.

Business Center

Na manhã do sábado, 27, a BNT Mercosul realizou a segunda edição do Business Center no Sandri Palace Hotel, em Itajaí. O Business Center é um momento exclusivo para empresas privadas com estandes não compartilhados e tem acesso restrito. Estiveram presentes os representantes de empresas como Decolar, CVC, Flytour, Azul Viagens, Latam, Trend, Visual, e também operadoras internacionais como a Julia Tour, Flecha Bus, Cometa Del Amanbay, e tantos outros, somando um total de 1.848 contatos comerciais.

O encerramento da 23ª BNT MERCOSUL foi com uma grande festa temática no Beto Carrero World com a entrega do prêmio Campeões de Vendas 2016/17, a certificação de que a participação na Feira é realmente de quem vende.

Os bons contatos e negócios realizados durante a BNT Mercosul, segundo Geninho Goes, são frutos do público qualificado que frequenta a Feira. “Sempre exigimos que todos os profissionais presentes em nosso evento tenham Cadastur, e sejam atuantes no setor turístico”. Para 2018, a BNT mantém o formato, e vai intensificar o engajamento em seus três principais pilares; a 24ª edição já tem data marcada: 25 e 26 de maio, do ano que vem.

Da redação: Diogo Campos/Assessoria imprensa BNT