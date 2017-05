Super Roda-Gigante é atração no Shopping Itaguaçu

Equipamento leva moradores de São José, Florianópolis e região a 30 metros de altura

De longe ela já pode ser vista. Uma estrutura enorme e imponente que chama a atenção da população de São José e toda a região. Batizada de Roda-Gigante Brasil, um dos maiores equipamentos itinerantes da América Latina chegou ao Shopping Itaguaçu, proporcionando um passeio único a 30 metros do chão e a mais bela vista panorâmica da cidade.

A atração da Coney Island Park tem como base uma carreta gigante de caminhão e possui dois painéis em LED de 4 metros de largura por 2,2 metros de altura, um em cada lado do equipamento, formando, junto com o arco da roda, também muito iluminado, um verdadeiro show de cores. O equipamento possui 20 cabines fechadas (cada uma com capacidade para seis pessoas) e tem uma delas adaptada para cadeirantes.

O equipamento itinerante tem sido um grande sucesso por onde passa, incluindo a edição de 2014 do festival Lolapalooza. Para quem quiser um momento exclusivo, o passeio pode ser feito na Gôndola VIP, que possui decoração especial, com direito a entrada independente, com hora marcada e sem fila. E enquanto você observa a vista, degusta uma espumante.

Se o seu animal de estimação desejar dar uma voltinha, também pode. São aceitos pets de pequeno e médio porte, pagando um ingresso adicional.

A atração fica até o dia 18 de junho e funciona de segunda a sábado das 10h às 22h; nos domingos e feriados das 11h às 21h. O preço do Ingresso individual custa R$ 15,00. Compra no site www.rodagigantebrasil.com.br. R$ 11,00, Gôndola VIP (horário marcado na bilheteria da Roda-gigante Brasil, pelo telefone (48)99999-6152 ou no site)– R$ 210,00. Crianças até 2 anos não pagam.

Da redação