Tudo pronto para a BNT Mercosul 2017 que inicia nesta sexta

São esperados para o evento 350 marcas, 40 grupos de Famturs e seis mil profissionais de todo o Brasil e do Mercosul

Inicia nesta sexta-feira(26), a 23ª edição do mais importante evento de Negócios Turísticos de Santa Catarina, em Itajaí, Balneário Camboriú, e Beto Carrero World. Este ano o evento espera receber 350 marcas, 40 grupos de Famturs do Brasil e países vizinhos, além de reunir seis mil profissionais durante os dois dias de evento. Confira a programação:

Já na quinta antecedendo o evento, o Clube do Feijão Amigo realiza seu tradicional encontro no Infinity Blue Resort & Spa, em Balneário Camboriú. O evento é conhecido por celebrar grandes nomes do turismo nacional, entre eles empresários, ministros, e governadores, e tem organização da Fenactur, Federação Nacional de Turismo.

Na sexta acontece a primeira atividade oficial da BNT Mercosul é na manhã da sexta-feira, 26, quando ocorre uma coletiva com o Secretário de Estado de Turismo, Leonel Pavan, para apresentar as novidades sobre o Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Esta será a primeira visita para imprensa especializada ao mais novo empreendimento da cidade, que será inaugurado ainda este ano. O grupo segue ainda para visitas na Passarela da Barra e no Parque Unipraias.

Durante o dia a Feira, que ocorre no Centreventos Itajaí, é palco de centenas de contatos e negócios entre expositores e agentes de viagens; às 18h, no estande do Governo de Santa Catarina, o “Experiência SC” vai levar os participantes em uma viagem pela gastronomia e cultura Catarinense. A sexta-feira culmina no coquetel para convidados no Infinity Blue, e a entrega do INFINITY BEST, em reconhecimento do melhor Resort do Sul do Brasil às empresas parceiras.

No sábado, a cidade de Itajaí recebe no Sandri Palace Hotel a nova edição do Business Center, momento exclusivo onde representantes de operadoras do Brasil e do Mercosul ficam disponíveis para realizar contatos e fechar negócios com expositores da iniciativa privada em evento fechado com acesso controlado. Também pela manhã, a imprensa especializada realiza um “City Tour” em Itajaí, visitando alguns dos principais pontos turísticos da cidade. O dia conta ainda com toda a programação da Feira de Negócios, e o prêmio Campeões de Vendas no Parque Beto Carrero World, com uma grande festa temática.

Os dois dias de evento contam com Capacitações para Agentes de Viagens, onde são apresentados conteúdos sobre serviços e destinos brasileiros, além das tradicionais sessões de ‘Cineturismo’.

Da redação: Diogo Campos/assessoria de imprensa BNT