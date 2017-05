Motorista do Camaro que atropelou três pessoas na passagem do ano tem prisão revogada

Com a decisão, ele deixa de ser considerado foragido da justiça, paga fiança e tem CNH suspensa por dois anos

O que todos previam mas não queriam acreditar, aconteceu. O motorista do Camaro preto, Jeferson Rodrigo de Souza Bueno, 29 anos que atropelou três pessoas no primeiro dia deste ano matando uma, deixando outra com as duas pernas amputadas e uma terceira em estado grave e em recuperação até os dias atuais, teve o mandato de prisão suspenso.

A medida foi tomada pelo juiz Marcelo Volpato de Souza, da Vara do Tribunal do Júri de Florianópolis. A decisão foi tomada pelo magistrado no último dia 26 de abril e autorizada a ser cumprida a partir do dia 19. O juiz que já tinha reduzido a fiança de R$ 140.550,00, para R$ 70.275,00 sob alegação da defesa do acusado afirmando que ele não tinha condições de pagar.

Com o cumprimento da medida, Jeferson passa a ter o direito a liberdade e deixa a condição de foragido da justiça. Para tanto, terá que se submeter a restrições impostas pelo juiz: Comparecer mensalmente no juízo em que reside para informar suas atividades, não pode se ausentas de onde reside por prazo maior do que oito dias. O autor do atropelamento terá também seu direito de dirigir suspenso por dois anos, comparecer ao Cartório da Capital para ser citado pessoalmente e tomar ciência das condições impostas, e entregar sua CNH.

Souza salientou em sua decisão que se alguma dessas medidas seja descumprida, o benefício pode ser revogado e um novo mandado de prisão expedido. Quem não gostou da decisão, foi o Ministério Público (MP) que deu parecer contrário ao pedido de revogação do mandado contra Bueno. Diante da decisão do juiz, a promotoria vai recorrer da contra a medida do juiz. No seu argumento, Souza argumentou que “mesmo ostentando a condição de foragido, salienta-se que o réu constituiu defensor desde a fase embrionária dos autos”, explicou o magistrado.

