Estandes para a 23ª BNT Mercosul estão esgotados

Feira 2017 espera receber seis mil profissionais durante os dois dias de programação

Os estandes oferecidos aos expositores para a 23ª BNT Mercosul estão esgotados. Há 10 dias do evento, o diretor Geninho Goes diz que o resultado corresponde à expectativa da organização, e deve somar 350 marcas, 40 grupos de Famturs do Brasil e países vizinhos, além de reunir seis mil profissionais durante os dois dias de programação em Santa Catarina.

Aliada à ocupação total dos estandes, a edição 2017 da Feira traz algumas novidades em sua programação, entre elas está o primeiro momento da sexta-feira, 26, quando ocorre uma coletiva com o Secretário de Estado de Turismo, Leonel Pavan, para apresentar as novidades sobre o Centro de Eventos de Balneário Camboriú. Esta será a primeira visita para imprensa especializada ao mais novo empreendimento da cidade, que será inaugurado ainda este ano.

Durante o dia, a Feira é movimentada pelas Capacitações para Agentes de Viagens, que apresentam conteúdos sobre serviços e destinos brasileiros. No estande do Governo de Santa Catarina, o “Experiência SC” vai levar os participantes em uma viagem pela gastronomia e cultura Catarinense a partir das 18 horas. A sexta ainda é marcada por um coquetel para convidados que conhecerão os agraciados pelo INFINITY BEST, reconhecimento do melhor Resort do Sul do Brasil às empresas parceiras.

No sábado, 27, a programação é intensa. A cidade de Itajai recebe no Sandri Palace Hotel a nova edição do Business Center, momento exclusivo onde representantes de operadoras do Brasil e do Mercosul ficam disponíveis para realizar contatos e fechar negócios com expositores da iniciativa privada em evento fechado com acesso controlado. Também pela manhã, a imprensa especializada realiza um “City Tour” em Itajaí, visitando alguns dos principais pontos turísticos da cidade. O dia conta ainda com toda a programação da Feira de Negócios, Capacitações, e o prêmio Campeões de Vendas no Parque Beto Carrero World.

Da redação Diogo Campos/Assessoria Imprensa BNT Mercosul