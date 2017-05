Membros da Comissão de Saúde da AL visitam o Cepon e vistoriam obras

Deputados irão acompanhar as obras com a finalidade de assegurar que as melhorias sejam realizadas

Com foco na conclusão das obras realizadas no Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), em Florianópolis, previstas para novembro deste ano, deputados membros da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa visitaram o local, em especial a construção da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e dos Centros Cirúrgico e de Esterilização de Materiais.

Durante a visita ao hospital, o presidente da comissão, deputado Neodi Saretta (PT), destacou a relevância do trabalho prestado pela unidade de saúde. Em sua avaliação, tanto o atendimento, quanto a estrutura física, são considerados de ponta, elevando o hospital à condição de referência no país em atendimento oncológico.

Saretta lembrou que, mesmo mantendo um atendimento exemplar, há carências para continuar atendendo cada vez mais pacientes. O parlamentar disse que a comissão, em contato com o secretário de Saúde, vai trabalhar para que os repasses destinados ao Cepon sejam garantidos para conclusão das obras que já estão em andamento. “Vamos continuar acompanhando as obras com a finalidade de assegurar que as melhorias sejam realizadas. Assim, estaremos contribuindo para que o Cepon possa prestar seus serviços, cumprindo seu importante papel na área da saúde”, disse o deputado.

Na condição de proponente da visita, o deputado João Amim (PP) falou sobre o importante papel do Parlamento em buscar fora da Casa ações de âmbito estadual que possam contar com o apoio do Legislativo ou até mesmo serem cobradas do Executivo. O parlamentar enalteceu a posição do hospital, considerado de referência no Brasil, no uso de novas tecnologias no combate ao câncer. Também participaram da visita os deputados Fernando Coruja (PMDB) e Dalmo Claro (PSD).

.

Investimentos confirmados

Presente na comitiva, o secretário de Estado da Saúde, Vicente Caropreso, confirmou os investimentos na ordem de R$ 12,8 milhões para a conclusão dos trabalhos previstos para o mês de novembro deste ano. Segundo Caropreso, a secretaria tem se empenhado com atitudes objetivas para assegurar que o Cepon receba seus recursos. Frisou ainda que a iniciativa visa oportunizar que o hospital conclua as obras que estão em andamento, em especial da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e o centro cirúrgico. “Com a conclusão das obras teremos um desafogamento na administração dos hospitais públicos de Florianópolis, uma vez que o Cepon atualmente utiliza do espaço de outros hospitais para realizar suas cirurgias. A secretaria está sendo objetiva em contribuir para que as obras sejam

concluídas”, explicou o secretário.

Ampliação de atendimentos

Para a diretora do Cepon, Maria Tereza Evangelista Schoeller, a conclusão das obras vai permitir que o atendimento voltado para as cirurgias seja ampliado, uma vez que muitos procedimentos são realizados no Hospital Celso Ramos por falta de recursos técnicos da unidade. “Atualmente realizamos 150 cirurgia ao mês, com a conclusão do centro cirúrgico passaremos a realizar 300 cirurgias oncológicas”. Ao lembrar que todas as cirurgias são de alta complexidade, por serem cirurgias difíceis, Tereza enfatizou a importância da UTI no respaldo destes procedimentos. “Com a inauguração dos novos leitos temos a meta de zerar a fila de espera, que atualmente conta com 200 pacientes aguardando pelo procedimento”, disse ela.

Da redação Tatiani Magalhães/Agência AL