Com restauração em ritmo acelerado, Ponte Hercílio Luz completa 91 anos

Antes da troca das barras de olhal, será necessária uma nova operação para transferência de carga da ponte para a estrutura construída

O aniversário de 91 anos da Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, foi comemorado no último dia 13, em meio ao cenário de obras avançadas para a completa restauração do famoso cartão postal catarinense. São diferentes frentes de trabalho em andamento para garantir a reabertura da ponte em 2018.

O engenheiro fiscal da obra da Ponte Hercílio Luz, Wenceslau Diotallévy, explica que as equipes trabalham no reforço de todas as fundações para preparar a obra para receber o peso extra da estrutura provisória que vai sustentar as barras de olhal, para que estas barras possam ser trocadas em uma etapa mais adiante. E, paralelamente, trabalham na montagem dessa nova estrutura provisória, que já ganha forma.

“Estamos avançando visivelmente na construção da estrutura que fará o suporte temporário das barras de olhal. O governo está cumprindo religiosamente os pagamentos e isso cria uma sinergia e uma confiança muito grande em toda a equipe envolvida na restauração. Todos estão imbuídos da missão de entregar a ponte para a população de Santa Catarina em 2018”, destaca.

Antes da troca das barras de olhal, no entanto, será necessária uma nova operação para transferência de carga da ponte para a estrutura construída abaixo da obra, a chamada ponte segura. Será um trabalho semelhante ao realizado em fevereiro deste ano, quando foram transferidos 20% de carga da ponte. O procedimento foi executado com sucesso em uma ação de quatro horas, entre a noite do dia 11 e a madrugada do dia 12.

Agora, serão transferidos os 80% restantes. Como será uma operação de maior porte, estão previstos entre 10 e 12 dias de trabalho, a partir da data inicial de 2 de outubro, explica o engenheiro Wenceslau Diotallévy. “Vamos repetir todas as operações que foram feitas na primeira ação, envolvendo diferentes órgãos, como a equipe da Defesa Civil e profissionais da segurança pública”, acrescenta.

A empresa Empa, do grupo português Teixeira Duarte, é a responsável pelo atual ciclo das obras de restauração. A ordem de serviço para os trabalhos foi assinada em abril de 2016, com prazo de execução previsto em 30 meses, o que aponta a conclusão das obras no segundo semestre de 2018. Quando reaberta, terá duas vias para receber veículos e espaço para ciclistas e pedestres.

