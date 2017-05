Vacinação: sábado é Dia D da Campanha contra a Gripe

Quem ainda não se vacinou é só comparecer a um dos centros de saúde de Florianópolis neste sábado

Todos os centros de saúde de Florianópolis estarão abertos neste sábado (13), das 8h às 17h, sem intervalo para almoço, para o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza (gripe). Até esta segunda-feira (08), foram aplicadas 46.919 doses da vacina, o que corresponde a 39,66% do público-alvo preconizado pelo Ministério da Saúde.

A adesão é mais baixa entre as crianças de seis meses a 5 anos de idade, das quais apenas 17,3% das 28 mil previstas pelo Ministério da Saúde foram levadas aos centros de saúde da cidade. Entre as gestantes, foram só 28,9%. A campanha encerra no dia 26 de maio. Em Florianópolis, a imunização contra o vírus Influenza deverá atingir pouco mais de 100 mil pessoas.

Neste ano estão sendo vacinados crianças entre seis meses e menores de cinco anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores de saúde, professores do ensino básico e superior das escolas públicas e privadas, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional.

Também estão no grupo os idosos e pacientes em condições especiais, ou seja, pessoas que apresentem pneumopatias (incluindo asma); cardiovasculopatias; nefropatias; hepatopatias; doenças hematológicas; distúrbios metabólicos; transtornos neurológicos e do desenvolvimento (como epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, entre outros); imunossupressão associada a medicamentos, neoplasias, HIV/Aids ou outros; obesidade; e pacientes com tuberculose, de todas as formas.

