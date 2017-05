Polícia Civil encontra laboratório clandestino de drogas sintéticas no Rio Vermelho

No local, policiais apreenderam cerca de 5 mil comprimidos de ecstasy, prensas industriais e pontos de LSD

A equipe da Delegacia de Combate as Drogas (DECOD), em ação conjunta com a 10ª DP da Capital e policiais militares da Barra da Lagoa, localizou na noite desta quinta (4), no Rio Vermelho, um laboratório de drogas sintéticas. Durante a operação um homem, de 32 anos, foi preso em flagrante pelos policiais da DECOD.

De acordo com o Delegado Attílio Guaspari Filho, no decorrer do monitoramento e percebendo a movimentação de parte da associação criminosa, foi solicitado o apoio dos militares para que procedessem à abordagem do veículo que estava retirando parte do material ilícito. “Na abordagem, foram apreendidos cerca 5 mil comprimidos de ecstasy, três prensas industriais, pontos de LSD e matéria prima para a confecção da droga”, explica.

Segundo o Delegado, paralelamente era realizada a entrada no laboratório pelos policiais da DECOD. “No local foram apreendidos maconha, alguns comprimidos de ecstasy, matéria prima para confeccionar a droga, uma pistola 380, três carregadores, dinheiro, uma estufa para o plantio de maconha e produtos de origem duvidosa”, concluiu.

Da redação