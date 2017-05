Equipe da DRACO apreende um arsenal de armas no Papaquara

O armamento seria usado na invasão da Vila União de por um facção criminosa

A Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC) realizou na manhã desta sexta (5), uma coletiva de imprensa onde apresentou um arsenal de armas que foi apreendido na tarde de ontem (4), nas comunidades de Novo Horizonte, na área continental, e Papaquara, no Norte da Ilha. As apreensões são decorrentes da última operação da DRACO/DEIC, que cumpriu 112 ordens de prisão expedidas. Duas pessoas foram presas. Segundo o Diretor da DEIC, Adriano Bini, a operação foi imprescindível para evitar mortes na região norte da Capital.

O Caso

A Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), com apoio da DENARC – Divisão Especializada de Combate ao Narcotráfico da Diretoria de Investigações Criminais (DEIC), antecipou trabalhos em andamento, e nos últimos três dias, realizou diligências investigativas na tentativa de localizar um depósito de armas no norte da Ilha, de propriedade de uma organização criminosa. O grupo criminoso pretendia invadir a comunidade Vila União, na madrugada de hoje, fazendo uso do armamento.

Durante as diligências, na Comunidade Novo Horizonte, um homem de 37 anos de idade, natural de Lages, com passagens por roubo, falsidade ideológica e participação em organização criminosa, foi preso em cumprimento de dois mandados de prisão, sendo um por sentença condenatória pelo crime de roubo e outro de prisão temporária.

Já na Comunidade do Papaquara, a equipe da DRACO, prendeu um homem de 25 anos de idade, com passagens por tráfico de drogas, associação para o tráfico, participação em organização criminosa e porte de arma de fogo. Ele foi preso em decorrência de mandado de prisão temporária. Ambos os indivíduos eram alvos de investigação da Polícia Civil – DRACO/DEIC, a qual deflagrou no dia 20 abril uma operação que visava o cumprimento de 112 mandados de prisão temporária expedidos pela Vara do Crime Organizado da Capital.

Com o aprofundamento dos trabalhos de campo, os Policiais Civis encontraram enterradas em um terreno baldio na Comunidade Papaquara, dois fuzis M4 calibre 5,56 x 45 mm, marca COLT, de origem Americana, uma submetralhadora Taurus MT-40, calibre .40 SW., de propriedade da Polícia Civil do Paraná, uma espingarda calibre 12 e uma pistola HK USP calibre .45 ACP, de fabricação alemã e utilizada por forças especiais de vários países, além de munições de calibres diversos e um rádio comunicador.

As investigações e as diligências de Campo foram coordenadas pelo Delegado Antonio Claudio de Seixas Joca, titular da DRACO/DEIC, que ressaltou a importância do trabalho da equipe policial civil, no sentido de antecipar as ações realizando a retirada de arsenal bélico e a prisão de dois alvos que vinham sendo investigados das ruas, evitando, assim, mortes na região norte da Capital Catarinense.

Ao final, o Delegado Bini parabenizou os esforços dos Policiais Civis da DRACO e DENARC – DEIC e, ainda, agradeceu a presteza e o apoio prestado pelos integrantes do Canil da Polícia Militar e Canil da Guarda Municipal de Florianópolis nas diligências.

Da redação: Clarissa Margo/assessoria imprensa Polícia Civil