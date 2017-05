Prefeitura promove 2ª edição do Feirão de emprego para pessoas com deficiência

O evento será realizado nesta quinta-feira, 4, das 10 às 16h no Espaço Inclusivo, no Mercado Público de Florianópolis

Em comemoração a semana do trabalho, a Prefeitura de Florianópolis, por meio da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, Trabalho e Renda, promove o 2º Feirão Inclusivo. O evento será realizado nesta quinta-feira, 4, das 10 às 16h no Espaço Inclusivo, no Mercado Público de Florianópolis, onde serão disponibilizadas vagas de emprego para pessoas com deficiência (PCD). “Já contamos com 190 vagas de emprego confirmadas para serem ofertadas neste segundo mutirão com novas empresas e entidades parceiras. Além de prestigiar o projeto, as associações para PCD também nos apoiam na organização”, explicou o secretário de Defesa do Consumidor, Trabalho e Renda, Tiago Silva.

Espaço permanente

O Espaço Inclusivo é uma iniciativa pioneira em Santa Catarina e já virou case de sucesso. Prova disto é que, no dia da abertura, quando foi promovido um mutirão de empregos, diversas empresas foram até o local para firmar parcerias e disponibilizar vagas a serem preenchidas. E, para as 185 vagas iniciais, foram encaminhadas 160 pessoas para entrevistas e futuras contratações. “Sobre as avaliações, solicitamos que cada instituição identificasse os pontos positivos e pontos em que podemos melhorar. Em geral, foram apontados como destaque o entusiasmo e colaboração da equipe organizadora e, principalmente, a disponibilização de intérpretes para auxiliar na recepção e atendimento ao público”, esclareceu Tiago.

O que encontrar no Mutirão

A pessoa com deficiência (PCD) que chegar no evento passará por uma triagem e será encaminhada para as vagas que encaixam no seu perfil profissional. Os candidatos devem estar munidos de Carteira de Identidade, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de residência e cópia do currículo para que seja dado andamento ao processo seletivo.Mais de dez empresas parceiras disponibilizam vagas nos mais diversos setores. Dentre elas estão Cassol, Khronos, Riachuelo, Ambev, Orcali, Liderança, Droga Raia, Koerich e Orsegups.

Da redação: Assessoria Imprensa PMF