Polícias Civil e Militar encontram laboratório clandestino de ecstasy no Sul do Estado

O laboratório foi localizado pelos policiais no Jardim das Américas, na cidade de Araranguá

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigação Criminal (DIC), em ação conjunta com a Central de Plantão Policial (CPP) de Araranguá e a Polícia Militar, descobriu um laboratório clandestino de fabricação de ecstasy, no final da tarde desta segunda-feira, 2, no bairro Jardim das Avenidas, em Araranguá. Dois homens, ambos com 26 anos, foram presos em flagrante no local.

O delegado Lucas Fernandes da Rosa, informou que policiais militares apresentaram na Central de Plantão Policial (CPP), um homem, de 26 anos, que havia recebido pelos correios, uma encomenda, que continha substância entorpecente. “Segundo os policiais, a encomenda teria sido entregue em uma lavação de veículos e a abordagem teria ocorrido, logo após os servidores dos correios terem deixado o produto”, explica. Segundo o delegado, o conduzido foi interrogado e confessou que recebia aproximadamente três vezes por semana, encomendas do correio, que eram destinadas para seu patrão, dono da lavação. “No momento em que relatava essas informações, o patrão do suspeito ligou para ele e o interrogado afirmou que ele, estaria na lavação para buscar a droga”, afirma.

Em ato contínuo, policiais civis da DIC de Araranguá, CPP e policiais militares se deslocaram para a lavação e encontraram o outro acusado. “No local foi vistoriado o veículo do conduzido, sendo apreendido no forro da porta do veículo, comprimidos de ecstasy, munições calibre 32 e micropontos de LSD”, relata.

O delegado disse ainda, que o proprietário da lavação confessou que estava traficando ecstasy e que possuía um laboratório de fabricação clandestina em um de seus cômodos. “Nesse laboratório, localizado em sua residência, econtramos materiais para a fabricação da droga, insumos, maquinários e alguns comprimidos já prontos para venda”, concluiu.

Da redação: Clarissa Margotti/Imprensa Polícia Civil