Já passa de mil o número de profissionais inscritos para o Festuris deste ano

Integrantes do trade e estudantes podem se inscrever com tarifa reduzida até o dia 31 deste mês

O Festuris Gramado que ocorre de 09 a 12 de novembro na Serra Gaúcha, que abriu seu credenciamento para agentes, trade e estudantes no mês de março, já conta com mais de mil inscritos em apenas dois meses de inscrições. Isso mostra o interesse que o evento gera aos profissionais do setor turístico nacional.

Inicialmente as inscrições para participar da feira são destinadas aos agentes de viagem (que podem garantir sua inscrição free até o dia 30 de junho) e profissionais do trade e estudantes que podem se inscrever com taxa reduzida até o dia 31 de maio.Lembrando ainda, que a inscrição antecipada pode ser feita pelo site: www.festurisgramado.com.

“O Festuris terá uma edição que, em 2017, vai superar todas as expectativas. Estamos trabalhando para isso. Ao entrarmos para o ano 30 a feira, estamos nos renovando e vamos oferecer aos participantes e profissionais muitas possibilidades de negócios e conhecimento, agregando valor e apontando tendências”, destaca Marta Rossi, CEO do Festuris Gramado.

Segundo ela, a feira terá dezenas de destinos e marcas estreantes que se juntarão aos tradicionais expositores de grande peso que temos. “Isso é o resultado de um intenso trabalho de captação. Além disso, a parceria com as entidades, e a garantia da participação de profissionais do trade de todo o país, fazem com que nossa motivação só aumente”, explica.

Espaço Luxury com mais de 90% dos espaços comercializados

Faltando seis meses para o início da feira, o Espaço Luxury, outra novidade positiva do Festuris já está com mais de 90% dos espaços comercializados e a grande procura por interessados fez com que a organização triplicasse o tamanho em relação ao ano passado. Tanto, que restam apenas três espaços disponíveis para comercialização. Os contatos para fechamento comercial deste espaço podem ser feitos pelo e-mail kenia@rossiezorzanello.com.br.

Confira os expositores já garantidos no Espaço Luxury:

RCD Hotels

Mercartur Premium

Tahiti

Turks & Caicos

Viagens & Cia

México – Los Cabos

Saint Martin

Emirates Airlines

One & Only Amawaterways

Visit Califórnia

AM Resorts

Santa Mônica

Unique

Hello Brazil

Saint Andrews

Norwegian

Seychelles

Barbados

Da redação: Flávio Prestes/Imprensa Festuris/Divulgação