Audiência final do Plano Diretor de Florianópolis é agendada para o dia 15 deste mês

A audiência que discutirá a minuta do Plano Diretor Participativo será realizada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina a partir das 19h

A audiência pública final do Plano Diretor já tem data marcada: será realizada no próximo dia 15. A data foi definida pelo Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF) para apresentar e discutir a minuta do Anteprojeto de Lei do Plano Diretor Participativo. A audiência ocorrerá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina a partir das 19h e segue o cronograma acordado com Justiça Federal em audiência realizada em 8 de fevereiro.

Após o fim da etapa de rebatimento, em que o Núcleo Gestor (formado por 40 entidades representativas) conferiu os 521 artigos que compõem o Plano Diretor, a próxima etapa é a realização da audiência pública. “Esse é o momento de expor o conteúdo do Anteprojeto para que a sociedade tome conhecimento do que será encaminhado à Câmara de Vereadores”, explica o superintendente do Ipuf, Ildo Rosa.

Segundo o cronograma acertado, o passo seguinte à audiência pública é a conferência da cidade para até o fim de maio o texto ser encaminhado ao legislativo municipal.

