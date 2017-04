Rodeio Internacional é a grande atração para este final de semana em São José

Iniciou hoje em Forquilhinhas, em Saõ Jose o 45º Rodeio Nacional e 14º Rodeio Internacional do CTG Os Praianos

Com muitas atrações para quem gosta da tradição gaúcha, iniciou nesta sexta Feira, em Forquilinhas, em São José, o 45º Rodeio Nacional e 14º Internacional do CTG Os Praianos. Durante dez dias, o tradicionalismo gaúcho vai estar em destaque, atraindo milhares de pessoas para este evento que projeta nosso Estado para todo o Brasil.

Conhecido como o rodeio mais querido do Brasil, o evento tradicionalista reserva muitas novidades para esta edição. Entre elas, o retorno das provas de invernada artística, em todas as categorias. O CTG Os Praianos irá proporcionar diversas atrações para os visitantes, como uma praça de alimentação com gastronomia típica, estacionamento, parque infantil além das tradicionais competições de tiro de laço e gineteada.

O rodeio do CTG Os Praianos tem como base a cultura tradicionalista gaúcha e consegue, em alguns dias, realizar uma grande confraternização e manutenção dos costumes do sul do país. É uma festa que reúne a família em atividades culturais e campeiras. “Convidamos os tradicionalistas e os apaixonados pela tradição gaúcha para participarem do rodeio do CTG Os Praianos, serão todos muitos bem vindos”, reforçou o patrão dos Praianos Almir Mirinho da Silva.

A patronagem do CTG está com grande expectativa para a edição deste este ano, que está recebendo inúmeros visitantes da América do Sul, vindos da Argentina, Chile, Peru, Uruguai, Paraguai que sempre marcam presença no evento. Além disso, laçadores de todo o Brasil, não deixam de prestigiar, esse que é um dos maiores eventos tradicionalistas do sul do país.

Shows

Durante o rodeio, estarão sendo realizados mais de 23 eventos artísticos, e quem o entrar no parque não irá precisar pagar para assistir aos shows. Atrações como Walter Moraes, Criado em Galpão, Os Tiranos, Garotos de Ouro, Elton Saldanha, Legião Gaúcha, Tchê Guri, além da Festa Praiana, com bandas e artistas do estilo sertanejo universitário estarão se apresentando no palco do Rodeio

Invernada Artística

No dia 30 de abril acontece a apresentação da Invernada Artística, com premiação e troféus em diversas categorias, como: Dança Tradicionalista Veterano; Dança Tradicionalista Adulto; Dança Tradicionalista Juvenil; Dança Tradicionalista-Mirim; Chula Xiru, Veterano, Adulto, Juvenil e Mirim; Interprete Vocal Peão e Prenda Veterano, Adulto, Juvenil, Mirim; Declamação Peão e Prenda Veterano, Adulto, Juvenil, Mirim.

Competições

As competições campeiras já iniciaram com a disputa da Taça Cidade de São José. Outras provas campeiras prometem animar o público nas arquibancadas da Cancha de Laços, como: Laço Dupla Internacional; Top do Laço Internacional; Laço sócio do CTG; Laço Cabanha Caçador; Taça Cidade de São José em duplas; Laço Patrão de Piquete; Laço Veterano; Laço Prenda e Prendinha; Laço pai e filho. Além da tradicional gineteada de cavalos.

Da redação: Paulo Cordeiro/Portal da Ilha