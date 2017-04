Final de semana no Estado será de frio intenso em várias regiões

A previsão é que a semana termine com temperaturas ainda mais baixas no Estado

A semana termina ainda mais fria em Santa Catarina. Urupema e Bom Jardim registraram uma nova temperatura mais baixa do ano com -5°C. Mas as temperaturas negativas não ficaram só na Serra catarinense. No Oeste, em Ponte Serrada, os termômetros marcaram -3 e no Meio-Oeste, em Curitibanos, também registraram -3°C. Houve ainda geada em várias regiões do Estado.

Nesta sexta-feira, 28, o tempo continua seco e ensolarado no Estado. A temperatura estará amena durante o dia e baixa à noite. O vento sopra de sudoeste a sudeste, com intensidade fraca. No sábado, o tempo continua seco e ensolarado em SC, com temperatura baixa na madrugada e amanhecer, marcando mínima negativa e geada nas áreas altas do Oeste ao Planalto.

A previsão da Epagri/Ciram indica tempo seco com sol em SC de domingo a terça-feira. No Litoral e Norte do Estado, as nuvens aumentam devido aos ventos úmidos que sopram do mar, mas a chance de chuva é pequena. Nestes dias, a temperatura ficará mais baixa na madrugada e amanhecer de domingo, ainda com chance de geada fraca nas áreas altas do Planalto Sul. Nos demais dias, temperatura em elevação com o enfraquecimento da massa de ar mais frio.“O frio continua nos próximos dias, mas ele começa a diminuir gradativamente, pois a massa de ar polar começa a se deslocar para o oceano. Na próxima semana o tempo continua estável e temperaturas amenas”, Gilsânia Cruz. Acompanhe aqui a previsão do tempo atualizada diariamente.

Da redação