Seminário debate o Turismo nos municípios de Santa Catarina

Foi realizada nessa terça-feira 25, em Florianópolis, o primeiro Seminário de Secretários Municipais de Turismo de Santa Catarina. Com a temática “Gestão Sustentável dos Destinos Turísticos”, o evento promovido pela Secretaria de Estado de Turismo Cultura e Esporte (SOL) teve como objetivo discutir e reforçar o planejamento para o desenvolvimento do setor em todas as regiões do Estado. A abertura do seminário contou com a presença do secretário de Estado do Turismo, Cultura e Esporte, Leonel Pavan, do presidente da Santur, Valdir Walendovisk, e do secretário nacional de Estruturação do Turismo, Neusvaldo Ferreira Lima.

O secretário Pavan afirmou que o seminário quer despertar ainda mais a grande indústria do Turismo, que representa 12,5% do PIB do Estado. “Santa Catarina tem um potencial enorme no Turismo e muitas vezes temos equipamentos turísticos que estão adormecidos, que não tem projeto ou que falta desenvolver. Formamos uma grande equipe para ajudar cada região e município. Hoje vamos tratar do que vem sendo feito, o que precisa e qual o caminho a seguir. Não existe projeto turístico sem integração. Buscamos e vamos fazer com que as nossas cidades possam mostrar cada vez mais suas potencialidades turísticas”, disse.

O evento que foi realizado no Teatro Pedro Ivo, no Centro Administrativo do governo do Estado reúniu prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais de Turismo, gestores e demais servidores públicos municipais envolvidos com a temática. Durante todo o dia os participantes acompanham painéis e palestras com foco na gestão e capacitação do setor.

O secretário nacional de Estruturação do Turismo, Neusvaldo Ferreira Lima, falou sobre acesso a recursos do Ministério do Turismo. “Santa Catarina sempre foi um Estado muito ativo na busca de recursos em Brasília, especialmente no Ministério do Turismo. Há uma demanda gigantesca para ser atendida, mas também há muitos casos já atendidos. Tem muitas prefeituras com recursos financeiros nas suas contas correntes. O volume hoje para Santa Catarina é de R$ 39 milhões de recursos em contas correntes aguardando medições de obras. Nossa proposta é orientar e apresentar como fazer para que essas obras possam ser executadas”, explicou.

Neusvaldo Ferreira Lima também destacou que neste ano, início do mandato dos prefeitos, é muito importante o evento para repassar informações. “Vamos apresentar a situação do andamento das obras em cada município e contratos vigentes, especialmente aquelas que estão paralisadas ou atrasadas. Trouxemos uma equipe e montamos um plantão orientando caso a caso”, finalizou.

Da redação: Elisabety Borghelotti/Secom