Prefeitura faz uma avaliação do Verão 2017 em Florianópolis

O objetivo é detectar possíveis falhas e apontar as soluções para o próximo ano

A Prefeitura de Florianópolis promove nesta quarta-feira (26), uma reunião final de avaliação do Verão 2017 no auditório da CDL, onde os principais setores envolvidos estarão apresentando o balanço final de suas áreas. Batizada de Operação Presença, a ação envolveu mais de 70 órgãos e entidades com o objetivo de proporcionar uma temporada com melhores condições aos turistas e moradores.

A Secretaria de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico abordará o comparativo entre as temporadas 2017 e 2016 quanto ao número de turistas que visitaram a capital e o que representou para a economia local. Já a CASAN trará os dados referentes ao consumo de água, eventuais problemas de abastecimento e na rede coletora de esgotos e as soluções encontradas. Também serão apresentados, em conjunto com a FATMA, os pontos em que houve mudança da classificação de balneabilidades entre a temporada anterior e a deste ano.

Caberá a Comcap apresentar o relatório comparativo sobre o volume de lixo recolhido em cada uma das duas temporadas bem como as ações implantadas. A SUSP falará sobre as ações realizadas este ano para combater o comércio clandestino nas praias. Temas como segurança, trânsito e infraestrutura nos principais pontos turísticos de Florianópolis serão abordados pelos órgãos específicos.

