Delegacia de Homicídios apresenta assassino de Jennifer

O anúncio foi feito pelo Delegado da DH Eduardo Mattos, em coletiva a imprensa da Capital

A Delegacia de Homicídios (DH) de Florianópolis, esclareceu com detalhes durante uma coletiva de imprensa, nesta segunda (24), a autoria do homicídio que vitimou a transexual Jennifer Célia Rodrigues, de 37 anos, assassinada a pauladas no dia 10 de março, numa construção em Ingleses. O delegado Eduardo Mattos, esclareceu com detalhes o crime que chocou a comunidade da região, já que Jennifer era muito querida por todos aqui na região. O autor do homicídio foi o morador de rua Dik Greisson Isidoro da Silva, morador de rua de 22 anos que confessou o crime em depoimento ao delegado Mattos.

No depoimento, Isidoro contou com detalhes a autoria e a motivação do homicídio qualificado (motivo fútil). Ele confessou que manteve sexuais com a vítima e após uma breve discussão, em que a transexual ameaçou contar aos amigos do acusado a relação amorosa de ambos, este teve uma reação e a golpeou com um pedaço de pau a atingindo na região do pescoço. “Mesmo desacordada, ele a golpeou mais três vezes o que resultou em sua morte ainda no local, descartando o crime de homofobia, em que a vítima foi morta por ameaçar o autor e não por ela ser transexual”, explicou o delegado.

Segundo o Mattos, após o crime, o suspeito ainda permaneceu na região de Ingleses e somente no dia seguinte começou a ser indagado sobre o crime por outros moradores de rua. “Ele confessou a autoria para alguns deles, que pediram que ele saísse do local. Começamos a procurá-lo a partir do dia 31 de março, quando foi deferido o mandado de prisão temporária em desfavor dele”, afirma.

O delegado disse ainda, que houve três linhas de investigação, tocadas simultaneamente, em que havia a possibilidade de participação de uma pessoa contra quem a vítima tinha feito um Boletim de Ocorrência, mas essa possibilidade foi descartada logo de início. A segunda linha de investigação apontava para um veículo caminhonete, de cor branca, que foi identificado nas imagens, mas também foi descartada e a terceira possibilidade, que foi comprovada, foi a participação de um morador de rua, que estaria nas proximidades do local onde ela foi morta. “Também havia a possibilidade dele estar na região de Criciúma, onde tem familiares e informações de que poderia estar na região de Balneário Camboriú. A partir de agora vamos relatar o inquérito policial no máximo em uma semana e pedir para ser convertida para prisão preventiva e remeter ao Poder Judiciário para oferecer denúncia”, informou o delegado.

Da redação: Clarissa Margotti/Assesoria/PC