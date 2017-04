Corpo carbonizado e sem cabeça é encontrado no Papaquara

A vítima foi encontrada dentro de um tonel de armazenar combustível na manhã desta segunda

Um crime com requinte de extrema violência foi praticado no início desta semana na comunidade do Papaquara, no norte da Ilha. Moradores do local encontraram na manhã desta segunda (24), um corpo carbonizado e sem cabeça dentro de um tonel de armazenar combustível. Esse assassinato já e o segundo praticado na comunidade onde moradores presenciaram outro crime semelhante em novembro do ano passado, quando um jovem teve o seu corpo queimado envolto a pneus.

De acordo com o delegado da homicídios, Ênio Mattos, que assumiu a investigação desse violento crime, as linhas de investigação seguem sempre para o mesmo caminho: o envolvimento com tráfico de drogas.”Já ficamos sabendo que o homicídio tem uma relação com dívidas de tráfico do local. Vamos juntar provas para resolver o caso e identificar a vítima”, disse o delegado.

Para o presidente da Associação de Moradores de Canasvieiras (Amocan), Sebastião do Santos, o clima na região do Papaquara, onde moram cerca de 450 famílias e 1 mil moradores, é de muito medo entre os moradores que preferem ficar calados. “ Todos sabem que é uma crueldade. Mas temendo mais mortes violentas, ninguém denuncia nada e os grupos continuam agindo”, disse Tião.

Da redação