Vietnã investe no turismo e mira público americano e brasileiro

Entre os investimentos estão produções pagas nos principais canais de TV do mundo e gravação de filmes

A imagem de um país devastado pela guerra já mudou, ao menos na prática. Porém é preciso mostrar uma nova realidade para turistas de todo o mundo. Este é o trabalho que os governantes vietnamitas potencializam nos últimos anos. O país possui uma população de 90 milhões de habitantes e recebe cerca de 19 milhões de turistas anualmente, sendo a maioria europeus, japoneses e coreanos. E a ideia é fazer com que este número cresça ainda mais.

Para isso aconteça, os vietnamitas estão investindo e ações para divulgar o seu País entre elas estão produções pagas nos principais canais de TV do mundo como a CNN Internacional e, também, a gravação do filme Kong: A Ilha da Caveira, são exemplos de que se pensa grande por lá quando o tema é turismo.

Uma das facilidades para o público brasileiro é a liberação de visto para o país. O processo ocorre sem burocracia e é feito pela Embaixada do Vietnã no Brasil, em um período de no máximo três dias. Dificilmente pedidos são negados. Além disso, os valores dos bilhetes aéreos e hospedagem são muito atrativos para quem quer conhecer o país.

O embaixador do Vietnã no Brasil, Do Ba Khoa, juntamente com sua esposa, a embaixatriz Neuyen Thi Thu Van e o secretário geral da Embaixada do Vietnã em Brasília, Neuyen Viet Dung, visitaram Gramado e Canela no final de semana de Páscoa, a convite dos diretores do Festuris Gramado, já que o país está em negociação para participar pela primeira vez da feira que ocorre em Gramado de 9 a 12 de novembro deste ano.

Segundo o embaixador Do Ba Khoa, “o Vietnã oferece atrações de Norte à Sul, com atrações culturais, religiosas, praias e serra. Cada região possui suas peculiaridades. Se o turista brasileiro pensa em passar dez dias no país, por exemplo, pode percorrer regiões turísticas desde a fronteira com a China, passando pelo centro e conhecendo todo o território”, explicou.

Ele destaca algumas atrações e a receptividades do povo. “Cada região tem suas festividades, mas se destacam as festas do Novo Ano Lunar ( que ocorrem nos meses de janeiro, fevereiro e março). As praias possuem serviços que satisfazem as necessidades de diferentes públicos e bolsos. Além disso, o nosso povo é muito receptivo. O Vietnã é uma destino para visitantes de todos os países do mundo. Vivemos em um mundo globalizado e conhecer outras culturas e fazer este intercâmbio é muito importante”, analisa o Embaixador.

Da redação: Flávio Prestes/Assessoria Festuris/especial