Turismo nos municípios do Estado será debatido no dia 25 na Capital

A Secretaria de Estado de Turismo Cultura e Esporte (SOL) promove na próxima terça-feira, 25, o 1º Seminário de Secretários Municipais de Turismo de Santa Catarina de 2017 para discutir e reforçar o planejamento para o desenvolvimento do setor. Com a temática “Gestão Sustentável dos Destinos Turísticos”, o evento será realizado no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis.

Conforme a organização do encontro, a intenção é debater a Gestão Sustentável dos Destinos Turísticos alinhada às ações da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. Desta forma, o seminário tem como finalidade fazer com que os gestores possam contribuir com dinamismo em sua região para desenvolvimento do setor turístico e a sua sustentabilidade.

Durante o evento haverá espaço para que os secretários municipais (ou um representante de cada região) participem do diálogo com contribuições referentes à temática. O evento é dirigido a prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais de Turismo, gestores e demais servidores públicos municipais envolvidos com a temática do turismo. As inscrições podem ser feitas neste link

