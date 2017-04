Seis assassinatos em madrugada violenta no norte da Ilha

Cinco pessoas foram assassinadas na Vila União, sendo que uma em confronto com a Polícia Milita, a sexta foi encontrada no Rio Vermelho

A madrugada desta terça-feira (18) está entrando para a história como uma das mais violentas dos últimos anos aqui no norte da Ilha. Em ações de criminosos e com confronto com os policiais do 21º Batalhão do Norte da Ilha, que registraram sete baleados e seis mortos em ações de criminosos e confronto com os policiais. Com essas mortes, o número de homicídios na Capital este ano sobe para 75, quatro a menos que todo o total de assassinatos no ano passado.

As mortes se originaram após uma chamada para a PM atender uma ocorrência de perturbação de sossego na rua Anarolina Silveira Santos, na Vargem do Bom Jesus, por volta das 2h50. De acordo com o comandante do 21º BPM, a guarnição responsável pela área constatou um tiroteio e já encontrou quatro homens mortos. A quinta vítima que estava com uma arma na mão e um colete a prova de balas, foi atingido no confronto com policias, sendo atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), mas morreu a caminho do hospital.

Outro baleado que estava escondido em um terreno pediu socorro a moradores, que acionaram a polícia, que encaminhou a vítima pelo Samu ao Hospital Celso Ramos. Das cinco vítimas fatais na Vila União, dois foram identificados. Um de 19 e outro de 24 que não tiveram os nomes revelados. Já os outros três aguardam identificação no IML (Instituto Médico Legal).

Ainda na noite desta segunda-feira (17), Fábio Silva, o Fabinho,foi morto a tiros na esquina das ruas Cândido Pereira dos Anjos e Maurílio Nunes, no Rio Vermelho. Segundo moradores, a Polícia Militar foi acionada duas vezes para a ocorrência. A primeira para atender uma suposta briga no local. Na segunda, um homem já foi encontrado morto.

Conforme relato da PM, testemunhas disseram que os tiros foram dados por ocupante de um carro Linea. A Polícia Militar seguiu com buscas no Norte da Ilha até a manhã desta terça-feira sem prender ninguém. Os dois casos foram repassados para a Polícia Civil e, em princípio, são relacionados com o tráfico de drogas.O que aconteceu na Vila União foi a disputa pelo tráfico de drogas entre facções rivais em busca de territórios. No Rio Vermelho foi uma execução em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Da redação