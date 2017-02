Polícia Civil apresenta as armas e explosivos utilizados em tentativa de assalto em São João Batista

A quadrilha era tão violenta que existia divisões de tarefas e funções específicas para cada integrante

A Diretoria Estadual de Investigação Criminal (DEIC), apresentou nesta terça-feira (14), em coletiva à imprensa, as armas, munições, explosivos, coletes balísticos e apetrechos utilizados pela quadrilha que tentou assaltar agência do Banco do Brasil, na madrugada de sábado, 11, em São João Batista, na Grande Florianópolis.

Até o momento, são quatro presos, três assaltantes mortos, um ferido e quatro foragidos, todos identificados e com ficha criminal, em vários delitos como: latrocínio, homicídio, roubo, lesão corporal, tráfico de drogas, associação criminosa, explosão, adulteração, entre outros. Dois policiais civis da Divisão de Roubos e Antissequestro (DRAS) foram atingidos por estilhaços durante o confronto – um Agente de Polícia, que já recebeu alta do hospital e o Delegado, Anselmo Cruz, permanece em observação, mas não corre risco de morte.

O diretor da Deic, delegado Adriano Krul Bini, esclareceu que as investigações, ocorridas como neste caso, em razão da periculosidade e complexidade, são realizadas em caráter sigiloso e restrito à equipe que irá executar o trabalho policial. “A equipe da DRAS tomou conhecimento da possível ocorrência de explosão e se deslocou em quatro equipes para São João Batista”, disse ele.

Três equipes se posicionaram, nas proximidades do Banco do Brasil e a outra próximo ao quartel da Polícia Militar porque os “modus operandi”, desta quadrilha, era que, primeiro, atacassem a base da PM e depois na instituição financeira. Essa organização criminosa é tão violenta que existiam divisões de tarefas e funções específicas para cada integrante. Eles eram investigados em atos ilícitos graves nos estados de SC e RS”, explicou.

Da redação: Clarissa Margott/Polícia Civil