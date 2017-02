Transferência de carga da Ponte Hercílio Luz é concluída com sucesso

Na operação deste fim de semana, foi realizada a transferência de 20% da carga da Ponte Hercílio Luz para estrutura provisória construída abaixo da ponte

Terminou por volta das 3h30min deste domingo, 12, a operação de transferência de carga da Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis. Foram cerca de quatro horas de trabalho na importante etapa da restauração do cartão postal catarinense. O governador Raimundo Colombo esteve no local dos trabalhos, no final da noite de sábado, e comemorou o avanço do cronograma, que tem previsão de reabertura da Ponte Hercílio Luz em 2018. “Cada fase nova é um desafio, estamos restaurando uma ponte com mais de 90 anos, ou seja, é um grande trabalho de engenharia. Mas estamos nas mãos de pessoas competentes e tudo está ocorrendo dentro do planejado”, avaliou.

Na operação deste fim de semana, foi realizada a transferência de 20% da carga da Ponte Hercílio Luz para estrutura provisória construída abaixo da ponte, por meio de um deslocamento de 10 centímetros. O objetivo era aliviar a tensão das torres para que possam ser iniciadas as próximas etapas do processo de restauração.

O engenheiro fiscal da obra da Ponte Hercílio Luz, Wenceslau Diotallévy, explicou que a atual estrutura da ponte agora passa a ter contato direto com o suporte provisório que foi construído abaixo da Hercílio Luz. “Foi um extremo sucesso, agora as duas estruturas passam a trabalhar juntas”, afirmou o engenheiro, após a conclusão da operação.

Durante o procedimento, foram instalados 54 pontos de elevação ao longo da ponte. Em cada um deles, foi colocado um macaco hidráulico. O processo de deslocamento em 10 centímetros foi dividido em dois momentos principais. A operação de elevação começou às 23h48, mesmo debaixo de chuva. A primeira metade dos pontos foi elevada antes da 1h de domingo. Em seguida, os macacos hidráulicos foram transferidos e instalados nos pontos restantes. E a elevação destes pontos ocorreu por volta das 3h. Cerca de 70 profissionais atuaram diretamente no procedimento.

Essa aproximação de 10 centímetros garante a transferência de um peso de 880 toneladas da estrutura da ponte para a estrutura provisória. A aproximação total entre ponte e estrutura provisória, com transferência de 100% da carga, exige um deslocamento de 50 centímetros. Os 80% restantes, ou seja, mais 40 centímetros, serão transferidos em uma nova operação prevista para ocorrer na metade deste ano.

Durante toda a operação deste fim de semana, o trânsito nas imediações da Ponte Hercílio Luz, tanto na parte insular como continental, foi interrompido em alguns pontos. Como medida preventiva para qualquer imprevisto, o Deinfra liderou a elaboração de um plano de contingência, que contou com a colaboração de órgãos como secretarias de Estado da Infraestrutura, Defesa Civil, Saúde e Comunicação; Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Capitania dos Portos; das empresas Teixeira Duarte e RMG Engenharia; de equipes da Guarda Municipal e da Defesa Civil de Florianópolis; e ainda do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) de Santa Catarina e da Associação Catarinense de Engenheiros. O mesmo plano de contingência poderá ser reativado em próximas etapas da restauração da Ponte Hercílio.

