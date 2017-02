Polícia Civil apreende mais de 100 aparelhos celulares falsificados em Canasvieiras

Os telefones eram comercializados pelos suspeitos a preços bem abaixo do mercado

Após uma operação realizada em Canasvieiras pela Central de Investigação do Norte da Ilha (Cini), foram apreendidos na tarde desta terça-feira (7), cerca de cem aparelhos celulares falsificados, entre eles, Iphone 7, Iphone 7 Plus e Samsung Galaxy S7. Dois vendedores (de 29 e 33 anos) foram conduzidos para a delegacia onde irão responder pelo crime de falsificação de marcas.

De acordo com o delegado Danilo Bessa Brilhante, os celulares vinham de São Paulo, comprados na Rua 25 de Março, pelos próprios suspeitos e vendidos a um preço bem abaixo do mercado, R$ 650 o Iphone e R$ 250 o Samsung. “A configuração do aparelho original é iOS e o falsificado é Android, mas a estética dos aparelhos é idêntica”, explica o delegado.

Segundo o delegado, o detido de 29 anos, já possui antecedentes criminais por falsificação de DVD e também de celulares. “Esta operação teve como objetivo coibir o comércio de produtos piratas naquela região, que nesta época do ano, é muito visitada por turistas”, concluiu.

Da redação