Ano letivo nas escolas municipais poderá não ser iniciado nesta quarta

A decisão foi tomada após assembleia dos servidores no centro da Capital

O ano letivo na rede pública da Capital que estava marcado para iniciar nesta quarta (8), poderá não ser cumprido pelos servidores públicos da prefeitura que decidiram manter a greve após assembleia realizada na Praça Tancredo Neves, no centro de Florianópolis. A paralisação iniciou como protesto contra o pacote de medidas que o prefeito Gean Loureiro enviou à Câmara alterando os direitos dos funcionários públicos.

Os servidores decidiram manter a greve, e confirmaram que não irão participar da comissão que irá discutir o novo plano de carreira dos funcionários municipais. O sindicato exige que seja revogada e lei, sancionada pela Câmara municipal que aprovou o projeto que suspendeu o plano de carreira que estava em vigor.

Após a Assembleia, os servidores que ganhara reforço dos funcionários do magistério que retornaram de férias, saíram em passeata pela Avenida Mauro Ramos chegando até a Beira-Mar norte em direção ao Terminal de Integração do Centro (Ticam) causando um grande congestionamento nos dois sentidos da avenida. Cálculos do sindicato apontaram um público calculado entre 7 a 10 mil pessoas. Já a Polícia Militar calculou 3,5 mil funcionários.

Da redação