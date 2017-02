Os cuidados que se deve ter na hora da escolha da mochila dos filhos

Pais devem saber escolher o modelo mais adequado de mochila para as crianças

Com o reinício das aulas, uma questão volta a ocupar a mente de pais de crianças em idade escolar: como escolher a mochila mais adequada para os pequenos dentre tantos modelos disponíveis no mercado?

A preocupação é justificada. De acordo com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), a mochila é mais do que um simples material escolar e a sua escolha deve ir além dos atrativos visuais criados pelas indústrias para encantar os jovens consumidores. É nela que a criança levará seus livros, cadernos, agendas e estojo, e o peso em excesso ou o ajuste incorreto podem transformar o trajeto até a escola em uma tarefa penosa, ocasionando dores até mesmo lesões nas costas, joelhos e quadril.

Neste sentido, a SBOT recomenda que a escolha deva levar em conta materiais mais leves. Vazia, a mochila não deve ultrapassar o meio quilo e cheia, não exceder o equivalente a 10% do peso corporal da criança. Ou seja, um aluno que pesa 30 quilos, não deve levar mais de 3 quilos de carga.

A supervisora de vendas de uma livraria de Florianópolis, Rosinete Werle, também destaca a importância da escolha do modelo mais adequado à faixa etária de cada criança. “No geral, o ideal é que a mochila possua alças grossas, acolchoadas e reguláveis, mais confortáveis e que favoreçam uma distribuição mais uniforme do peso. Para crianças em torno dos cinco anos, entretanto, a recomendação é de possua rodinhas.”

Uma dificuldade a mais a ser enfrentada pelos pais na hora da aquisição do produto, porém, pode ser contornar as preferências das crianças. Mãe de Maria Eduarda, de 2 anos, e de João Pedro, de 5 anos, Cláudia Furtado dos Santos dá uma dica neste sentido. “Costumo fazer as compras de material escolar sem a presença dos meus filhos, para que não haja argumentações e eu possa escolher algo de qualidade, o que, afinal, é o mais importante para eles”, explicou Cláudia.

Veja como escolher e usar mochila:

• Aos 4 ou 5 anos é ideal que a criança eu apenas mochila com rodinhas;

• Entre os 6 e 7 anos é recomendada a mochila com rodinhas e quem quiser, pode carregar nas costas, desde que não haja excesso de peso;

• O peso da mochila cheia não deve ultrapassar 10% do peso da criança;

• Para evitar dores é preciso cuidar com a forma e o tamanho da mochila, que não deve ultrapassar o comprimento do tronco da criança;

• É importante usar alças nos dois ombros para distribuir melhor o peso e jamais usar a mochila na frente do corpo;

• As alças precisam estar bem ajustadas para que a mochila fique rente à altura dos ombros, evitando sobrecarga na região do pescoço;

• Escolha produtos com alças grossas, acolchoadas e reguláveis, com largura mínima de 4 cm,

• Modelos com cinto abdominal ajudam a equilibrar o peso.

Da redação: Alexandre Back/Agência AL