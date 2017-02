Casan passa a atender em ponto central de Florianópolis

O atendimento presencial no centro de Florianópolis está atendendo em um local mais amplo e confortável

A atendimento presencial da Casan, está funcionando desde o dia 2 deste mês, em novo endereço. A companhia está atendendo em sua nova unidade localizada . na Rua Saldanha Marinho, 374, Edifício Zigurate, bem no centro da capital.

Com maior número de guichês, o novo local trouxe mais agilidade aos serviços desde as primeiras horas da manhã. “Nos transferimos para ficarmos mais próximos de outros serviços básicos ao consumidor, como agências bancárias, comércio, Celesc, Mercado Público, Prefeitura e a Câmara Municipal”, disse Marcelino Dutra, chefe da Agência Florianópolis, ao recepcionar os usuários da Casan no novo endereço.

Todos os serviços estão disponíveis na nova unidade, como transferências de titularidade com débito e sem débito, parcelamentos, revisão de faturas, pedidos de novas ligações, processos de defesas e administrativos e outros. Entre outras vantagens, a nova unidade de atendimento está junto ao Setor Comercial da Agência Florianópolis, facilitando a vida do usuário. Encaminhamentos que ficavam pendentes agora podem ser solucionados todos no mesmo local, como alterações de titularidade e eventuais mudanças de fatura.

O serviço prestado no prédio da Matriz da Casan, na Rua Emilio Blum, está desativado, mas permanece o atendimento presencial oferecido no Continente, na Lagoa da Conceição, em Canasvieiras, no Rio Tavares e no Ribeirão da Ilha (veja endereços abaixo).

A Casan informa que para pedidos de ligação de água e mudança de titularidade há necessidade de que o usuário vá pessoalmente a uma unidade de atendimento. Mas para solicitação de serviços como consertos de vazamentos, de água ou esgoto, o contato pode ser realizado via Central 0800 643 0195 e ainda pelo chat que funciona 24 horas no site www.casan.com.br.

Locais de Atendimento em Florianópolis:

Agência Florianópolis / Rua Saldanha Marinho, número 374, Edifício Zigurate, Centro

Horário: 10h às 16h

Unidade Operacional Costa Sul/Leste / Rua Baldicero Filomeno, 106, Ribeirão da Ilha

Horário: 10h às 16h

CIAC-Canasvieiras / Rua José Rosa, 408

Horário: 8h às 17h

CIAC-Lagoa da Conceição / Rua Crisógono Vieira da Cruz, s/n

Horário: 8h às 17h

CIAC-Rio Tavares / SC 405, número 1318

Horário: 8h às 17h

CIAC-Unidade Continente / Rua João Evangelista da Costa, 827- Coloninha

Horário: 8h às 17h

Da redação: Arley Reis/Casan