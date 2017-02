Prefeitura reabre matrículas escolares em nova data

Processo será feito através da internet no período de 6 a 10 de fevereiro

A Prefeitura de Florianópolis alterou a data de novas matriculas escolares. O processo inicia na próxima segunda, dia 5 e se estende até sexta, dia 10. Poderão ser matriculadas crianças na pré-escola, ensino fundamental e na educação de jovens, adultos e idosos (EJA).

Para crianças de quatro meses a três anos de idade, se houver vagas em creches, os pais ou responsáveis também poderão fazer inscrições. Tudo é feito pela internet. É só acessar o site da Prefeitura de Florianópolis: www.pmf.sc.gov.br/. As matrículas iniciam às 13 horas e se estendem até as 18 horas do dia 10.

Lembrando que a validação da matricula deve ser feita até o dia 15 deste mês, nas unidades educativas.

Após o fechamento do sistema online, os interessados devem procurar, a partir do dia 15, as unidades educativas nas terças e quartas-feiras, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A matrícula na pré-escola é obrigatória em todo território nacional. Crianças de quatro e cinco devem estar frequentando um estabelecimento de ensino. A criança poderá ser matriculada somente em uma unidade educativa da rede municipal de ensino. Para frequentar um dos núcleos da EJA, a idade mínima é de 15 anos.

Creche

Para concorrer a uma vaga na educação infantil (creche ou núcleo de educação infantil-NEI) para o ano letivo de 2017, a criança deverá ter idade mínima de quatro meses (completados até o dia 8 de fevereiro ) e no máximo de três anos, 11 meses e 29 dias (até o dia 31 de março de 2017). A criança deverá residir no município de Florianópolis.

O critério de pré-seleção será o de menor renda per capita. Terão prioridade as crianças cujas famílias sejam beneficiadas pelo programa Bolsa Família.

Documentos necessários Pré-escola (originais e fotocópias)

– Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade da criança.

– Cartão de Vacina da criança atualizado ou a justificativa médica.

– Comprovante de residência dos pais e/ou responsáveis legais, atualizado até 03 (três) meses anteriores a matrícula (fatura de água, energia elétrica, contrato de aluguel e/ou declaração do agente de saúde.

– Apresentação de declaração de guarda, para as crianças que convivem com responsáveis legais, emitida pelo Juizado da Infância e Juventude.

Documentos necessários Ensino Fundamental (originais e fotocópias)

– Certidão de nascimento ou carteira de identidade.

– Atestado de frequência com indicação do ano para matrícula do estudante.

– Comprovante de residência atualizado (últimos três meses).

Documentos necessário EJA (originaL e fotocópia)

– Bolsa Família, atualizado até três meses anteriores a inscrição (somente para as famílias que são atendidas por este Programa Federal)

– Comprovante de Residência dos pais ou responsáveis legais, atualizado até três meses anteriores a inscrição (Caso o comprovante de residência não esteja no nome de um dos membros da família anexar declaração do proprietário da residência)

Apresentação do protocolo do visto de permanência para as famílias estrangeiras

-Apresentação de declaração de guarda, para as crianças que convivem com responsáveis legais, emitida pelo Juizado da Infância e Juventude.

-Certidão de casamento ou União Estável (no caso de não possuir uma das certidões deverão apresentar declaração de União Estável ou de Solteiro).

-Em caso de separação ou divórcio, apresentar a averbação que comprove a situação ( ou apresentar declaração de separação de fato).

-Comprovante ou declaração de recebimento de pensão alimentícia (no caso de não recebimento de pensão alimentícia apresentar declaração com registro em cartório conforme portaria).

Documentos (originais e fotocópias) necessários para efetivação de matrícula , caso a criança seja selecionada

-Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade da criança.

-Cartão de Vacina da criança atualizado ou a justificativa médica.

-Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade de todos os membros da família.

-CPF dos pais ou responsáveis legais.

-Comprovante de Rendimentos Bruto dos membros da família.

-Comprovante de recebimento do benefício Bolsa Família, atualizado até três meses anteriores a inscrição (somente para as famílias que são atendidas por este Programa Federal).

-Comprovante de Residência dos pais ou responsáveis legais, atualizado até três meses anteriores a inscrição (Caso o comprovante de residência não esteja no nome de um dos membros da família anexar declaração do proprietário da residência).

-Comprovante ou declaração de recebimento de pensão alimentícia (no caso de não recebimento de pensão alimentícia apresentar declaração com registro em cartório conforme portaria).

Da redação