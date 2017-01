Governador leva imprensa para visitar obras da Hercílio Luz

“Essa obra é uma prioridade e vai continuar recebendo toda nossa atenção”, afirmou Colombo

Acompanhado pelos secretários de Estado da Infraestrutura, Luiz Fernando Cardoso, e da Comunicação, João Debiasi, o governador recebeu jornalistas no canteiro de obras, no dia 24 de janeiro, para mostrar aos repórteres o andamento das obras. Colombo destacou os benefícios que Florianópolis terá com a restauração finalizada. “Embora seja um desafio de engenharia, o cronograma está indo muito bem. Essa obra é uma prioridade e vamos continuar dando toda a atenção”, avaliou.

“Além de recuperar um símbolo de todos os catarinenses, teremos um grande ganho de mobilidade para aqueles que entram e saem da ilha todos os dias. A reabertura da ponte, que terá condições de receber diferentes tipos de veículos, é a forma mais eficiente de amenizar os problemas que todos enfrentam atualmente”, destacou.

O governador aproveitou, ainda, para elogiar o trabalho de todos os envolvidos. “Esta é uma obra que conta com a mais alta tecnologia. Estamos avançando rápido para entregar a ponte para a comunidade e enfrentar o problema de falta de mobilidade urbana. O prazo máximo pelo contrato é entregar a restauração no segundo semestre de 2018, mas, se tudo der certo, temos condições de antecipar isso”, acrescentou Colombo.

Próximas etapas

O engenheiro fiscal da obra da Ponte Hercílio Luz, Wenceslau Diotallévy, lembrou que, nas próximas semanas, duas frentes de trabalho devem interferir no trânsito na região insular e no continente.

A primeira envolve o reforço das bases de sustentação, trabalho que exigirá cuidados extras no tráfego nas imediações das duas cabeceiras. No dia 31 de janeiro, em caráter de teste, será fechada uma das três faixas da pista, na área abaixo da ponte, para quem passa pelo Elevado Rita Maria e segue reto pela Beira-Mar Norte.

A sinalização e a demarcação provisória com cones da área fechada serão realizadas na noite do dia 30. E o dia 31, uma terça-feira, será um período de teste com acompanhamento por equipes da Guarda de Trânsito de Florianópolis. Aprovada a mudança, o trecho, que tem cerca de 100 metros, ficará fechado por até 60 dias, com a colocação de tapumes em substituição dos cones.

E a outra etapa que vai interferir no trânsito é a transferência de 20% da carga do vão central da Ponte Hercílio Luz para estrutura provisória construída abaixo da ponte. O trabalho está previsto para a madrugada entre os dias 11 e 12 de fevereiro.

Ciclo da obra

A Ponte Hercílio Luz, que completou 90 anos em maio de 2016, passa pelo último ciclo de obras do trabalho de restauração. O contrato com o grupo português Teixeira Duarte foi assinado em março do ano passado e a ordem de serviço foi entregue no dia 18 de abril. O prazo de execução previsto é 30 meses, com conclusão dos trabalhos prevista para o segundo semestre de 2018.

Em março de 2016, foi concluída a construção da estrutura chamada ponte segura. Trata-se da implantação de um apoio temporário, com a finalidade de estabilizar a estrutura da obra original, garantindo a sua integridade a efetiva conclusão de sua recuperação. Foram instaladas cinco estruturas em formato de treliças entre as quatro torres erguidas abaixo da estrutura original. Como a base das torres é submersa, o trabalho realizado foi bastante complexo.

No final de 2016 também foi concluída a etapa de substituição das longarinas e transversinas, peças principais da base. Elas formam uma trama que será o suporte para o piso por onde passarão os automóveis.

Da redação: Alexandre Lenzi/Secom