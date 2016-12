21º BPM ganha reforço de 65 policiais e novas viaturas para a Operação Veraneio

A operação é focada em ostensividade, inteligência e interação com a comunidade

Com a chegada do verão quando a população do norte da Ilha praticamente triplica, triplica também o trabalho de policiamento da região sob a responsabilidade do 21º o 21ºBatalhão de Policia Militar (BPM), que inicia a Operação Veraneio baseada em um plano de ação focado em ostensividade, inteligência e interação com a comunidade, garantindo a presença policial e fazendo com que a comunidade sinta esta presença efetiva da PM na comunidade.

Com aumento populacional, o cuidado com o bem-estar dos moradores e turistas deve ser redobrado, adaptando e pondo em ação planejamentos específicos para que o período turístico em nossa região seja o mais seguro possível. Baseado nesses dados, a Polícia Militar inicia seu plano de ação focado em prevenção e proximidade com a comunidade, através do policiamento a pé, policiamento nas faixas de areia com quadriciclos, bike patrulha, fiscalização de trânsito e barreiras de lei seca, aumento do policiamento em áreas mais afastadas nos bairros, bem como reforço e aumento da presença policial nas áreas mais populosas, como Ingleses, Rio Vermelho e Canasvieiras.

Para reforçar o efetivo do 21º BPM, o comando contará com o auxílio de cerca de 65 policiais, vindos da região de Lajes e Chapecó, que reforçarão o policiamento nas praias, agindo em ações de polícia preventiva, além dos novos soldados recém-formados, que já estão atuando em funções específicas na Operação Veraneio desenvolvida pelo batalhão, que recebeu recentemente do comandante-geral da PMSC, coronel Paulo Henrique Hemm, e do comandante da 1ª Região de Policia Militar (RPM), coronel Renato Cruz Junior, as chaves de uma viatura e dois quadriciclos que irão reforçar 0 policiamento da região nesta temporada.

