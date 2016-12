Trabalho de revitalização das trilhas da Ilha são concluídos pela Floram

Ações foram coordenadas pelo Departamento de Unidades de Conservação

O Programa Roteiros do Ambiente – Trilhas e Caminhos da Ilha de Santa Catarina concluiu na segunda semana deste mês, os trabalhos de manejo de solo e colocação de placas de interpretação e sinalização do Caminho dos Naufragados, no Sul da Ilha e na Trilha do Morro do Rapa, na região de Ponta das Canas, no norte da Ilha.

Os trabalhos foram coordenados pelo Departamento de Unidades de Conservação da Floram, e realizados através de parcerias com as entidades Coletivo UC da Ilha, Instituto de Arqueoastronomia e Meio Ambiente (IMMA), Instituto Sarakura e Instituto de Estudos Ambientais Trilheiros de Atitude (IEATA)

O trilheiro Fernado Valente, que reside na Praia Brava, contou que costumeiramente frequenta as trilhas que a Fundação Municipal de Meio Ambiente vem revitalizando e sinalizando já a algum tempo. Segundo ele, esse trabalho de sinalização realizado pela Floram era necessário, tendo em vista que muitas moradores e turistas visitam essas trilhas, para admirar as belas paisagens proporcionadas. Além disso, esses caminhos costumam ser visitados por militares em treinamento, ciclistas com suas bikes, e uma grande infinidade de frequentadores que costumam visitar as trilhas da Ilha.

“Esse serviço de sinalização e revitalização feito pela Floram, veio em boa hora já que estamos entrando na temporada de verão e os turistas que nos visitam gostam de conhecer esses locais”, afirma Valente.

Dando continuidade ao plano de trabalho estabelecido, a Floram está trabalhando na trilha da Boa Vista, localizada no Monumento Natural Municipal da Galheta, na Barra da Lagoa, e no Caminho da Gurita, na Lagoa do Peri.

Da redação