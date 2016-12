Planalto Norte um destino a ser descoberto

O roteiro Caminhos do Contestado, leva o turista a conhecer uma parte da história muito pouco divulgada no litoral do Estado

Jornalistas da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Abrajet SC), realizaram no início desse mês, O XI fórum de Turismo da entidade, na cidade de Canoinhas, no planalto Norte Catarinense. Como parte do evento, os repórteres participaram de um fantour, onde puderam conhecer de perto o roteiro Caminhos do Contestado, formado por 12 municípios da região.

A programação do Fórum iniciou com uma recepção de boas vindas, realizada no restaurante Doces & Fricotes, no centro de Canoinhas, sendo recebidos pelos empresários Márcio, Elga e Eike Bach, que recepcionaram os abrajeteanos com um jantar típico da região.



A bordo de um moderno ônibus da empresa Fênix Turismo que foi inaugurado oficialmente pelos jornalistas da Abrajet SC, iniciaram o roteiro visitando a cidade de Itaiópolis, sendo recebidos pelo prefeito municipal José Heraldo Schritke. Com 20 mil habitantes, o município que está localizado a 920 metros de altitude, é rico em etnias. Na região, descendentes de poloneses, ucranianos, italianos, alemães, caboclos e indígenas ainda conservam suas tradições. Segundo o prefeito, mais da metade da população vive na zona rural, em meio a campos de araucária que sempre são um espetáculo à parte.

Na localidade de Alto Paraguaçú, vive os descendentes dos primeiros poloneses que chegaram na região. No local, o turista pode conhecer a Casa Polaski e conhecer um pouco da cultura polonesa. Construída em 1928, que foi restaurada pelo Iphan e devolvida à comunidade em 2014. Outra parada imperdível, é o almoço do polaco – é assim que ele gosta de ser chamado-, Neco Jurasek. A qualidade da comida típica polonesa e o atendimento, encanta quem visita o restaurante. Outra atração de Alto Paraguacú, é a igreja construída em estilo polonês de 1915 a 1922, dando um ar de imponência a localidade.

Em Mafra, o grupo de jornalistas visitaram o Museu da Terra e da Vida e o Centro Paleontológico da Universidade do Contestado (Cenpáleo) Campus de Mafra, coordenado pelo professor Carlos Weinschutz Visitar o local, é uma viagem a um passado de milhões de anos. O museu possue um acervo de mais de 8 mil peças, onde o visitantes pode conhecer um variado acervo de fósseis de diversos períodos geológicos e conferir evidências de vida animal e vegetal de mais de 600 milhões de anos de várias partes do planeta. O museu pode ser visitado de segunda a sexta-feira das 8:30h às 11:30h; 13:30h às 16:30h. Visitas durante o período noturno, Sábados, Domingos e feriados, mediante agendamento.

Seguindo o roteiro do fantour, a próxima para do grupo foi na cidade de Três Barras, onde a história da Guerra do Contestado, ainda permanece viva na memória da cidade e que pode ser vista no museu que fica na antiga estação que possue um acervo que mostra a ascensão e a queda da serraria Lumber que acabou originando a guerra do Contestado.

De volta a Canoinhas, os jornalistas puderam conhecer de perto a Cervejaria Canoinense (Loeffler), que é a primeira cervejaria artesanal em ambiente diferenciado no Brasil. A fábrica é administrada por Gerda Loeffer, de 98 anos que não abre mão de ir trabalhar todos os dias. Dona Gerda faz questão de atender os cliente pessoalmente que vão comprar as cervejas produzidas por ela para levar para casa, ou consumir no local já que as cervejas produzidas só são vendidas no local. A grande vedete da cervejaria da Dona Gerda, é a de nó de pinho, uma cerveja encorpada e forte.

Abertura oficial

A solenidade de abertura foi realizada do dia 2 de dezembro, na Câmara Municipal de Canoinhas contando com a presença de autoridades municipais do presidente da Abrajet SC, Evandro Novak, do secretário da Indústria, Comercio e Turismo de Canoinhas, James Lanke, que representou o prefeito Beto Faria, Patrícia Fronczak Marques, representando a prefeita em exercício de Irineópois, Circe Neppel Sfair, Chiquinho de Lima, presidente interino da Câmara Municipal de Canoinhas e Marcelo Tokarski, diretor de turismo da secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Canoinhas. Em seu pronunciamento, Lúcio Colombo, diretor da região do Contestado falou da importância da realização do fórum nas cidades do interior.

“A Abrajet/SC, está contribuindo com o turismo do interior. Já que os órgãos oficiais que têm a missão de ajudar a alavancar o turismo em todas as regiões do estado, ainda é lenta em relação aos municípios do interior”, explicou Colombo.

Foram apresentados ainda, o Roteiro Caminhos do Contestado, pela secretária da associação Cristina Gaia, o Caminho das Capelas o Roteiro do Salto pelo turismólogo Marcelo Tokarski, e os atrativos de Irineópolis com destaque a Estância Hidromineral Águas de Valões.

No último dia do Fórum, o fantour dos jornalistas da Abrajet SC, conheceram as instalações da pousada Recanto Bela Vista, em Santa Cruz do Timbó. Em Porto União, visitaram o museu e estação Ferroviária, onde os trilhos do trem é o marco que divide os estados de Santa Catarina e Paraná. Após uma parada para degustar produtos da destilaria Doble W, o super ônibus da Fenix Turismo seguiu com os repórteres para o município de Irineópolis, onde puderam conhecer com detalhes a Estância Hidromineral Águas de Valões, sendo recepcionados pelos proprietários do empreendimento Acássio e Léa Luiza Unterstell Corrêa.

Da redação: Gilberto Gonçalves