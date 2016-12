Coluna Expressa dezembro

Confraternização

A convite da Estância Hidromineral Água de Valões, Jornalistas da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Abrajet SC), Foram recebidos pelos proprietários Léa Luiza Unterstell Corrêa e seu esposo Acássio Corrêa, e conheceram as aconchegantes instalações do local. Na sequência foi servido um delicioso café colonial, e realizada a festa de confraternização dos associados da Abrajet SC.

Aeroporto em Ratones?

Se é verdade ninguém sabe. Mas como aonde há fumaça, há fogo, segundo o colunista Cacau Menezes, um novo aeroporto poderá ser construído em Florianópolis e aqui no norte da Ilha. Segundo o colunista a construção do aeródromo deverá ser feita em conjunto pelos grupos Habitasul e Paludo e ser construído no distrito de Ratones. As conversações estão adiantadas e deve dar muito pano pra manga, já que uma obra desse porte é boa para o turismo da região, e muito ruim para os moradores das proximidades que irão sofrer com o barulho. Resta esperar para ver o que vai acontecer.

Heróis do ar

O Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros está completando este mês, a histórica marca de 5 mil atendimentos em todo o Estado catarinense. Sendo que o último deles envolveu o atendimento de um recém-nascido de apenas três dias, que nasceu com um grave problema cardíaco, em Chapecó e precisava ser transferido com urgência para Joinville. O batalhão opera no estado com dois aviões, dois helicópteros e um efetivo de 14 bombeiros militares.

Bagagens

Essa é de doer. A Agência Nacional da Aviação Civil (Anac), que foi criada para defender os interesses dos passageiros do transporte aéreo, na prática joga contra. Algum iluminado teve a ideia de cobrar pelas bagagens de quem viaja de avião, dizendo que com a medida os preços irão cair. A resolução na realidade irá aumentar ainda mais as passagens aéreas, já que por aqui baixar preço de alguma coisa só fica na promessa. A decisão da Anac , foi considerada uma afronta ao consumidor. Tanto que o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Federal, deputado Marco Tebaldi (PSDB), irá convocar o presidente da Anac para se explicar no legislativo.

Encontro beneficente

A primeira-dama de Santa Catarina, Maria Angélica Colombo, está a frente de um evento social cujo principal objetivo é arrecadar fundos para três organizações filantrópicas catarinenses. O Encontro Beneficente é apenas para convidados e Maria Angélica faz questão de vender pessoalmente os convites, trabalho voluntário que realiza há vários anos. Neste ano a renda será destinada para o Educandário Santa Catarina, de São José, o Orfanato Irmandade Nossa Senhora das Graças, de Lages e o Lar de Idosos Santa Maria da Paz, de Tijucas. De Lages, cidade da primeira-dama, partirá uma caravana de amigas para prestigiar o evento. O encontro foi realizado no dia 12 desse mês.

Curtinhas

Semáforo no verde – Provisoriamente a situação do semáforo do cruzamento da Rua Três Marias com a SC-403 está resolvida. O departamento de trânsito da prefeitura deixou a sinal verde para os carros, e a botoneira para ser acionada pelos pedestres, que podem atravessar a rodovia com segurança.

Chuveiros Públicos – As praias de Florianópolis, enfim, vão contar com chuveiros públicos nesta temporada. As 51 duchas começam a ser instaladas no dia 15 em 17 localidades da Capital. Nos Ingleses, o equipamento terá a forma de uma chopeira gigante e estará funcionando a partir do dia 18.

Creche interditada – Até o fechamento desta edição, a creche Lausimar Laus, no Rio Vermelho, continuava interditada em função do vendaval do dia quatro de dezembro. Direção, alunos e familiares estavam aguardando a prefeitura para fazer os reparos.

Nota 10

Para o futuro prefeito Gean que cortou o dinheiro dado pela prefeitura para o carnaval. É a mesma história, redes de televisão e escolas de samba faturando em cima da prefeitura. Querem carnaval? Vão a luta.

Nota zero

Para os pedestres de Ingleses que atravessam a rua sem respeitar a sinalização de trânsito e ainda xingam o motorista. Isso é falta de educação gente.

Autor: Gilberto Gonçalves (gilberto@folhanorte.com.br)