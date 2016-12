Atingidos pelo ciclone terão acesso ao FGTS

A garantia foi dada ao prefeito da Capital, em Brasília, após o reconhecimento do decreto de Emergência pela Defesa Civil Nacional

Cerca de 170 mil moradores de Florianópolis atingidos pelo vendaval da madrugada do dia 4 de dezembro, com ventos de até 118 km/h, poderão iniciar seus processos de liberação do FGTS junto à Caixa Econômica Federal. A largada para esta liberação será feita em parceria com a Prefeitura de Florianópolis, já nesta semana, após o reconhecimento do decreto de Situação de Emergência, informado no dia 13 desse mês, em Brasília, ao prefeito Cesar Souza Júnior, pelo secretário substituto da Defesa Civil Nacional, Ézio de Almeida Felinto. A portaria será publicada no Diário Oficial da União.

O objetivo da liberação destes recursos é minimizar os reflexos das perdas e apressar o processo de recuperação de residências e infraestrutura de todas as moradias atingidas. A prefeitura de Florianópolis também terá um prazo de 90 dias, a partir de agora, com este reconhecimento, para a comprovação de danos ao patrimônio público e liberação dos respectivos recursos para recuperação de contenções, danos a pontos de ônibus, placas de sinalização, iluminação pública e outras perdas provocadas pelo vendaval.

Segundo o prefeito, o objetivo foi alcançado com o resultado da força tarefa que envolveu vários órgãos. “Conseguimos atingir nosso objetivo, que é de ajudar nossos irmãos que sofreram perdas. E só quem perdeu sabe o que isso representa. Minimizar suas dificuldades neste fim de ano, muito difícil para todos. Vamos concentrar os esforços de forma a ajudar e dar a partida para a recuperação do patrimônio público atingido”, destacou.

O levantamento já está em fase de conclusão e duas reuniões foram realizada com este objetivo, com a participação de todos os órgãos envolvidos. A Defesa Civil municipal está na dianteira deste levantamento

Da redação