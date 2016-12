1,4 milhões de argentinos devem visitar o Estado neste verão e gastar R$ 1 bilhão nas praias de SC

A Infraero confirma a chegada de 480 voos fretados de Buenos Aires nos próximos meses

O verão está chegando e com ele, chegam os argentinos para curtir as belezas da Ilha, e deixar por aqui o que todo empresário do turismo almeja o ano inteiro, alguns milhares de reais. Essa euforia está baseada numa previsão otimista do governo estadual, que prevê a passagem de 1,4 milhões de hermanos no Estado nesta temporada, superando em 25% os números do ano passado. A vinda dos argentinos são um incremento na economia que fomenta investimentos no setor, obras de infraestrutura e o aumento na arrecadação.

Em Canasvieiras, os primeiros argentinos já começaram a chegar para passar suas férias. Entre eles, um grupo de seis amigos que desembarcaram por aqui na primeira quinzena deste mês e devem passar duas semanas aproveitando as belezas da região, fechando com a média de permanência de oito dias de acordo com a secretaria de Turismo do Estado (Sol)., que segundo as previsões é que o até o final da temporada, os turistas deixem nos cofres de Santa Catarina mais de R$ 6 bilhões.

Vale salientar que este montante de arrecadação previstos, os turistas estrangeiros são os que menos deixarão dinheiros por aqui. No total, os hermanos com um gasto médio diário de R$ 120 devem gastar cerca de R$ 1 bilhão. Já os brasileiros serão responsáveis por R$ 5 bilhões previstos, gastando em média R$ 155 por dia, segundo dados do governo.

Neste ano, os argentinos estão vindo em grande número em voos fretados diretos de Buenos Aires. A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), contabiliza 480 voos fretados e confirmados para pousar no Aeroporto Internacional Hercílio Luz nos próximos meses. A Anac está estudando a liberação de outros voos vindo da Argentina até o final da temporada, o que deve aumentar ainda mais o número de voos charters neste ano, muito acima das 280 chegadas da última temporada.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), além dos argentinos, os turistas de outros países da América Latina também devem vir ao Estado em maior número neste ano. A partir do dia 15 de dezembro, 150 aviões fretados do Chile, 20 do Paraguai e nove do Uruguai estão autorizados a pousar no aeroporto Hercílio Luz.

Se pelo ar o movimento irá aumentar, nas estradas não será diferente. A estimativas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e que 200 mil turistas vindos da Argentina, entrem no Brasil pela a aduana de Dionísio Cerqueira, no extremo oeste do Estado. Se os números se confirmarem, serão 30 mil turistas a mais em relação ao ano passado.

Da redação