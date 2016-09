Presidente da Embratur Vinícius Lummertz confirma presença no Festuris

Lummertz será um dos painelistas do congresso que é realizado junto com o festival

Um dos temas mais importantes e que pauta as reuniões entre as autoridades turísticas atualmente é a Integração das Fronteiras, nos países do Mercosul, para fomentar o turismo no continente sul-americano. Este será um dos temas a ser discutido durante o congresso, que ocorre durante o Festuris Gramado – Feira Internacional de Turismo, evento que ocorre de 3 a 6 de novembro, que terá ainda o lançamento da Rota dos Jesuítas.

O ministro do Turismo da Argentina, Gustavo Santos, já confirmou que estará em Gramado para debater o tema e falar sobre o trabalho em conjunto para formatar e vender o produto para o mercado internacional, agregando valor e renda aos países.

Outra presença importante confirmada é a do presidente da Embratur, Vinícius Lummertz, que estará em Gramado. Ele confirmou a participação na feira durante encontro com os diretores do Festuris, Marta Rossi e Eduardo Zorzanello, em Brasília, neste mês. Segundo Lummertz, que falará sobre Integração das Fronteiras Potencializando a Economia Compartilhada, o número de turistas estrangeiros no país está maior desde janeiro. “Este número poderia ser maior se a isenção do visto fosse estendida no Brasil, como fez a Argentina. Um exemplo é o caso da Cataratas. O lado argentino recebe milhares de visitantes internacionais porque o país vizinho já tomou esta medida”, destaca.

O Brasil recebeu nos seis primeiros meses do ano 7% a mais de gastos de visitantes internacionais. Os números do segundo semestre tendem a ser melhores por três motivos: os Jogos Olímpicos, fim do visto de entrada para EUA, Canadá, Japão, Austrália (no período Olímpico), além da alta temporada com início em meados de novembro.

Outro exemplo de como a integração entre fronteiras poderia ser favorável ao Brasil é o caso de Gramado. Do volume total de turistas que visitam a cidade, apenas 3% são argentinos, um número baixo pela proximidade entre o país e o Rio Grande do Sul.

“Tanto na área do intercâmbio do chamado turismo social, quanto em questões como a busca conjunta de turistas de mercados longínquos (como a China), ou ainda na quebra de barreiras do visto de entrada, em regiões de fronteira compartilhada (Foz do Iguaçu, por exemplo), Brasil e Argentina devem caminhar juntos”, fala Lummertz que, afirmou ainda, que é preciso buscar fontes alternativas de receita para impulsionar o turismo internacional no Brasil.

Esta provocação e o debate sobre o tema irão pautar a abertura do Congresso do FESTURIS em Gramado, na manhã do dia 4 de novembro, no Palácio dos Festivais. As principais autoridades do turismo na América do Sul estarão presentes para debater a importante demanda de consumidores internacionais.

Na agenda em Brasília, os diretores do Festuris também se reuniram com o diretor do Ministério do Turismo, Márcio Nascimento juntamente com seu assessor, Caio Franco onde entregaram o convite e puderam selar parcerias. Entre os compromissos ocorreu encontro na Embaixada da Argentina com Maria Júlia Lorenzo onde a comitiva do Festuris apresentou a feira de 2016.

O Festuris Gramado ocorre de 3 a 6 de novembro na Serra Gaúcha. São esperadas mais de 2500 marcas na feira, e cerca de 14 mil profissionais e empresários do turismo nacional e internacional. Pelo menos 40 países estarão na feira como expositores. O evento terá seu lançamento no dia 6 de outubro, em Porto Alegre, no Hotel Laghetto Viverone Moinhos. As inscrições para agentes de viagens, imprensa, estudantes e profissionais estão abertas e podem ser feitas no site www.festurisgramado.com.

Da redação: Flávio Prestes Assessoria Festuris