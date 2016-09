Jardim Botânico de Florianópolis abre neste sábado

Parte da área de 19 hectares será aberta à visitação depois de 20 anos de expectativa da comunidade

Por meio de termo de cooperação entre a Epagri e a Prefeitura de Florianópolis, a gestora Comcap abre o Parque Jardim Botânico de Florianópolis à visitação pública neste sábado (24). A solenidade oficial será das 10 ao meio-dia e a programação segue à tarde com atividades culturais e recreativas.

De acordo com o presidente da Comcap, Marius Bagnati, nessa primeira fase de ocupação, o Parque JBF ficará aberto de quinta a domingo, das 7h30 às 18 horas. No horário de verão até às 19 horas. O acesso é limitado a uma parte da área de 19 hectares situada na rodovia Admar Gonzaga, 890, onde entre os anos 60 e 90 operou o Centro de Treinamento (Cetre) da Epagri.

“Tínhamos a expectativa de em 60 dias entregar uma área com pequenas melhorias, uma pista de caminhada e um parquinho infantil em condições de segurança e conforto. Mas, graças ao grande número de pessoas entusiasmadas com o projeto, estamos superando em muito essas expectativas iniciais. Tudo está sendo feito preservando o futuro do Jardim Botânico de Florianópolis”, aponta Bagnati.

Já estão disponíveis pista de caminhada, parque infantil, academia ao ar livre, redário, espaços para exposições, educação ambiental e valorização de resíduos orgânicos e horta modelo, implantada no final de agosto, com a presença de 167 pessoas. O parque também conta com quadra de beach tennis e de vôlei, área de atividades físicas, sistema de iluminação e, em breve, viveiro de mudas e canteiro de plantas medicinais.

Há apenas dois meses, a Comcap movimenta-se dentro de uma aspiração de quase 20 anos, se contar os projetos pioneiros da Epagri, desde que desativou sua estação experimental. “As intervenções atuais têm o cuidado de preservar o sonho e o projeto de instalação do Jardim Botânico, mas atendem à grande expectativa da comunidade de poder usar o espaço que no passado serviu para engrandecer a agropecuária catarinense”, aponta Bagnati.

Da redação: Adriana Baldissarelli/Comcap