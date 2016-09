Tiros, perseguição e acidente de trânsito em Ingleses

Um Peugeot cinza com placas de Alvorada RS por pouco não causa uma tragédia em Ingleses

Pouco antes das 9h deste sábado (17), no cruzamento das rua Ambrósio Marques da Rosa com a Rodovia João Gualberto Soares, um Peugeot cinza com placa IVN 8832, de Alvorada no Rio Grande do Sul, por pouco não causa uma tragédia no Sítio de Cima, Em Ingleses.

O veículo que vinha sendo perseguido por uma viatura da PM, na rua do Marinho cruzou a Rodovia João Gualberto Soares, batendo numa Tucson que ia passando, rodou na pista e colidiu em um poste. Com a batida o veículo ficou atravessado na entrada da Rua Ambrósio e os dois ocupantes empreenderam fuga em direção a Estrada Dário Manoel Cardoso, no Sítio de Baixo perseguidos por policiais militares que dispararam vários tiros.Segundo informações repassadas no local, um dos fugitivos já havia sido detido pela PM.

De acordo com uma ocupante da Tucson atingida pelo Peugeot, que preferiu não se identificar, ela e seu esposo que haviam saído de casa poucos minutos antes, escaparam por pouco de serem atingidos com mais violência pelo veículo. “Só temos de agradecer a Deus por termos escapado sem nenhum tipo de ferimento, pois a batida em nosso carro foi muito violenta”, explicou.

Da redação